Le elezioni regionali in Veneto si terranno domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025 e porteranno al rinnovo sia del Presidente della Giunta regionale sia del Consiglio regionale. Si tratta di una tornata particolarmente rilevante: per la prima volta dopo 15 anni, la regione andrà al voto senza la candidatura a presidente di Luca Zaia, aprendo una nuova fase politica e una competizione che coinvolge cinque candidati alla presidenza e un totale di sedici liste.
Candidati alla presidenza del Veneto
Sono cinque gli aspiranti presidenti:
Alberto Stefani – deputato e candidato del centrodestra unito, sostenuto da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi Moderati, Udc e varie liste civiche territoriali.
Giovanni Manildo – ex sindaco di Treviso, candidato del centrosinistra, appoggiato da Pd, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, +Europa, Volt e una rete di liste civiche progressiste.
Fabio Bui – presidente della Provincia di Padova, guida la lista Popolari per il Veneto.
Riccardo Szumski – medico e storico sindaco di San Vendemiano, corre con la lista Resistere Veneto, sostenuta da movimenti autonomisti e indipendentisti.
Marco Rizzo – candidato della lista Democrazia Sovrana e Popolare, già segretario del Partito Comunista.
Liste in corsa
Il quadro delle liste è particolarmente articolato.
Ecco la distribuzione per candidato:
Per Alberto Stefani (centrodestra):
Lega per Salvini Premier
Fratelli d’Italia
Forza Italia
Noi Moderati – Civici per Stefani
Unione di Centro
Liga Veneta Repubblica
Per Giovanni Manildo (centrosinistra):
Partito Democratico
Movimento 5 Stelle
Alleanza Verdi e Sinistra
Volt Europa
+Europa
Rete delle Civiche Progressiste
Le Civiche Venete
Per Fabio Bui:
Popolari per il Veneto
Per Riccardo Szumski:
Resistere Veneto
Per Marco Rizzo:
Democrazia Sovrana e Popolare
Complessivamente, tra partiti nazionali, liste territoriali e gruppi civici, saranno sedici le liste presenti sulla scheda, suddivise nelle sette circoscrizioni provinciali (Belluno, Treviso, Vicenza, Padova, Verona, Venezia, Rovigo).
Come funziona il sistema elettorale del Veneto
Il Veneto utilizza un sistema a elezione diretta del Presidente con un impianto proporzionale per l’assegnazione dei seggi e con un premio di maggioranza, pensato per garantire stabilità alla coalizione vincente.
Ecco i punti principali:
Elezione diretta del Presidente: vince il candidato che ottiene più voti, senza ballottaggio.
Consiglio regionale: composto da 49 consiglieri eletti + il Presidente + il candidato presidente arrivato secondo.
Riparto proporzionale dei seggi: avviene con metodo d’Hondt su base provinciale.
Premio di maggioranza:
almeno 55% dei seggi se la coalizione del presidente supera il 40% dei voti;
fino al 60% se supera il 50%.
Soglie di sbarramento:
3% per le liste che corrono da sole;
5% per le coalizioni.
Voto disgiunto: consentito. L’elettore può votare un presidente e una lista di un’altra coalizione.
Preferenze: fino a due, se di genere diverso e nella stessa lista (per favorire l’equilibrio di genere).
Scheda unica regionale: con i nomi dei candidati presidente e tutte le liste circoscrizionali a loro collegate.