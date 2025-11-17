Le elezioni regionali in Veneto si terranno domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025 e porteranno al rinnovo sia del Presidente della Giunta regionale sia del Consiglio regionale. Si tratta di una tornata particolarmente rilevante: per la prima volta dopo 15 anni, la regione andrà al voto senza la candidatura a presidente di Luca Zaia, aprendo una nuova fase politica e una competizione che coinvolge cinque candidati alla presidenza e un totale di sedici liste.

Candidati alla presidenza del Veneto

Sono cinque gli aspiranti presidenti:

Alberto Stefani – deputato e candidato del centrodestra unito, sostenuto da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi Moderati, Udc e varie liste civiche territoriali.

Giovanni Manildo – ex sindaco di Treviso, candidato del centrosinistra, appoggiato da Pd, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, +Europa, Volt e una rete di liste civiche progressiste.

Fabio Bui – presidente della Provincia di Padova, guida la lista Popolari per il Veneto.

Riccardo Szumski – medico e storico sindaco di San Vendemiano, corre con la lista Resistere Veneto, sostenuta da movimenti autonomisti e indipendentisti.

Marco Rizzo – candidato della lista Democrazia Sovrana e Popolare, già segretario del Partito Comunista.

Liste in corsa

Il quadro delle liste è particolarmente articolato.

Ecco la distribuzione per candidato:

Per Alberto Stefani (centrodestra):

Lega per Salvini Premier

Fratelli d’Italia

Forza Italia

Noi Moderati – Civici per Stefani

Unione di Centro

Liga Veneta Repubblica

Per Giovanni Manildo (centrosinistra):

Partito Democratico

Movimento 5 Stelle

Alleanza Verdi e Sinistra

Volt Europa

+Europa

Rete delle Civiche Progressiste

Le Civiche Venete

Per Fabio Bui:

Popolari per il Veneto

Per Riccardo Szumski:

Resistere Veneto

Per Marco Rizzo:

Democrazia Sovrana e Popolare

Complessivamente, tra partiti nazionali, liste territoriali e gruppi civici, saranno sedici le liste presenti sulla scheda, suddivise nelle sette circoscrizioni provinciali (Belluno, Treviso, Vicenza, Padova, Verona, Venezia, Rovigo).

Come funziona il sistema elettorale del Veneto

Il Veneto utilizza un sistema a elezione diretta del Presidente con un impianto proporzionale per l’assegnazione dei seggi e con un premio di maggioranza, pensato per garantire stabilità alla coalizione vincente.

Ecco i punti principali: