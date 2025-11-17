Le elezioni regionali in Campania si terranno domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025 e porteranno a scegliere il nuovo Presidente della Giunta regionale e il Consiglio regionale. Dopo 10 anni di amministrazione di Vincenzo De Luca, la Campania entra in una fase politica nuova: il presidente uscente non può ricandidarsi e lo scenario pare più aperto rispetto alle precedenti tornate, con sei candidati alla presidenza e circa venti liste complessive.

Candidati alla presidenza

Sono sei i candidati ufficiali che ambiscono alla guida della Regione Campania:

  • Roberto Fico – ex presidente della Camera, è il candidato del campo largo di centrosinistra, sostenuto da Pd, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, +Europa, Volt, “Fico Presidente” e altre liste civiche progressiste.

  • Edmondo Cirielli – viceministro e figura di spicco di Fratelli d’Italia, corre per il centrodestra unito con FdI, Forza Italia, Lega, Udc–Democrazia Cristiana, Noi Moderati e una lista civica personale.

  • Giuliano Granato – candidato della lista Campania Popolare, sostenuto da Potere al Popolo, Rifondazione Comunista, PCI, Unione Popolare e altre formazioni di sinistra radicale.

  • Nicola Campanile – rappresenta la lista civico-sociale Per – Per le Persone e la Comunità, attiva soprattutto nelle aree interne.

  • Stefano Bandecchi – corre con la lista Dimensione Bandecchi, movimento di ispirazione personale, emanazione del suo partito Alternativa Popolare.

  • Carlo Arnese – candidato della formazione Forza del Popolo, orientata su posizioni sovraniste e anti-sistema.

Liste e coalizioni in campo

In totale sono state presentate venti liste, un numeroconferma la grande frammentazione del panorama politico campano.

Liste a sostegno di Roberto Fico (centrosinistra):

  • Partito Democratico

  • Movimento 5 Stelle

  • Alleanza Verdi e Sinistra

  • +Europa

  • Volt Europa

  • Fico Presidente

  • A Testa Alta

  • Rete delle Civiche Progressiste

  • Noi di Centro – Noi Sud

Liste a sostegno di Edmondo Cirielli (centrodestra):

  • Fratelli d’Italia

  • Forza Italia

  • Lega

  • Udc – Democrazia Cristiana

  • Noi Moderati

  • Cirielli Presidente – Moderati e Riformisti

Liste autonome:

  • Campania Popolare

  • Per – Per le Persone e la Comunità

  • Dimensione Bandecchi

  • Forza del Popolo

Le liste sono distribuite nelle cinque circoscrizioni provinciali: Napoli, Salerno, Caserta, Avellino e Benevento.

Il sistema elettorale della Campania

Il sistema elettorale campano ha caratteristiche precise che influenzano sia la formazione del Consiglio sia la stabilità della futura giunta.

  • Consiglio regionale da 51 membri, più il Presidente eletto e il candidato presidente arrivato secondo.

  • Sistema proporzionale con riparto dei seggi tra le liste provinciali.

  • Soglia di sbarramento al 2,5%, una delle più basse d’Italia, che favorisce l’ingresso anche di liste minori se strutturate territorialmente.

  • Bonus di maggioranza garantito alla coalizione del Presidente eletto, per assicurare una maggioranza solida.

  • Nessun voto disgiunto: l’elettore vota presidente e lista collegata.

  • Preferenze fino a due, ma obbligatoriamente di genere diverso.

  • Scheda unica regionale, con candidati presidente e tutte le liste circoscrizionali collegate.

Perché questo voto è rilevante

Le regionali 2025 in Campania aprono una fase completamente nuova.

Il passaggio oltre l’era De Luca rende decisivi i rapporti di forza interni ai poli, la capacità di mobilitare territori molto diversi tra loro e il ruolo delle liste civiche, spesso decisive nelle province interne. Il sistema elettorale, con una soglia molto bassa e un premio di maggioranza garantito, genererà un Consiglio rappresentativo ma un governo regionale stabile, purché la coalizione vincente sia poi coerente e unita.
