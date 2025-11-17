Le elezioni regionali in Campania si terranno domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025 e porteranno a scegliere il nuovo Presidente della Giunta regionale e il Consiglio regionale. Dopo 10 anni di amministrazione di Vincenzo De Luca, la Campania entra in una fase politica nuova: il presidente uscente non può ricandidarsi e lo scenario pare più aperto rispetto alle precedenti tornate, con sei candidati alla presidenza e circa venti liste complessive.

Candidati alla presidenza

Sono sei i candidati ufficiali che ambiscono alla guida della Regione Campania:

Roberto Fico – ex presidente della Camera, è il candidato del campo largo di centrosinistra, sostenuto da Pd, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, +Europa, Volt, “Fico Presidente” e altre liste civiche progressiste.

Edmondo Cirielli – viceministro e figura di spicco di Fratelli d’Italia, corre per il centrodestra unito con FdI, Forza Italia, Lega, Udc–Democrazia Cristiana, Noi Moderati e una lista civica personale.

Giuliano Granato – candidato della lista Campania Popolare, sostenuto da Potere al Popolo, Rifondazione Comunista, PCI, Unione Popolare e altre formazioni di sinistra radicale.

Nicola Campanile – rappresenta la lista civico-sociale Per – Per le Persone e la Comunità, attiva soprattutto nelle aree interne.

Stefano Bandecchi – corre con la lista Dimensione Bandecchi, movimento di ispirazione personale, emanazione del suo partito Alternativa Popolare.

Carlo Arnese – candidato della formazione Forza del Popolo, orientata su posizioni sovraniste e anti-sistema.

Liste e coalizioni in campo

In totale sono state presentate venti liste, un numeroconferma la grande frammentazione del panorama politico campano.

Liste a sostegno di Roberto Fico (centrosinistra):

Partito Democratico

Movimento 5 Stelle

Alleanza Verdi e Sinistra

+Europa

Volt Europa

Fico Presidente

A Testa Alta

Rete delle Civiche Progressiste

Noi di Centro – Noi Sud

Liste a sostegno di Edmondo Cirielli (centrodestra):

Fratelli d’Italia

Forza Italia

Lega

Udc – Democrazia Cristiana

Noi Moderati

Cirielli Presidente – Moderati e Riformisti

Liste autonome:

Campania Popolare

Per – Per le Persone e la Comunità

Dimensione Bandecchi

Forza del Popolo

Le liste sono distribuite nelle cinque circoscrizioni provinciali: Napoli, Salerno, Caserta, Avellino e Benevento.

Il sistema elettorale della Campania

Il sistema elettorale campano ha caratteristiche precise che influenzano sia la formazione del Consiglio sia la stabilità della futura giunta.

Consiglio regionale da 51 membri , più il Presidente eletto e il candidato presidente arrivato secondo.

Sistema proporzionale con riparto dei seggi tra le liste provinciali.

Soglia di sbarramento al 2,5% , una delle più basse d’Italia, che favorisce l’ingresso anche di liste minori se strutturate territorialmente.

Bonus di maggioranza garantito alla coalizione del Presidente eletto, per assicurare una maggioranza solida.

Nessun voto disgiunto : l’elettore vota presidente e lista collegata.

Preferenze fino a due , ma obbligatoriamente di genere diverso.

Scheda unica regionale, con candidati presidente e tutte le liste circoscrizionali collegate.

Perché questo voto è rilevante

Le regionali 2025 in Campania aprono una fase completamente nuova.

Il passaggio oltre l’era De Luca rende decisivi i rapporti di forza interni ai poli, la capacità di mobilitare territori molto diversi tra loro e il ruolo delle liste civiche, spesso decisive nelle province interne. Il sistema elettorale, con una soglia molto bassa e un premio di maggioranza garantito, genererà un Consiglio rappresentativo ma un governo regionale stabile, purché la coalizione vincente sia poi coerente e unita.