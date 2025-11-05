Nella notte del 4 novembre 2025 Zohran Mamdani è stato eletto 111° sindaco di New York. Il 34enne, di origini indiano-ugandesi e musulmano, ha conquistato la poltrona più ambita della metropoli con oltre il 50% dei voti, superando l'indipendente Andrew Cuomo e il repubblicano Curtis Sliwa.

Mamdani, membro dei Democratic Socialists of America (DSA), è il più giovane sindaco di New York da oltre un secolo e si autodefinisce socialista.

La sua ascesa, partita da consensi iniziali molto bassi nelle primarie, è il trionfo della base progressista, stanca della politica tradizionale e delle crescenti disuguaglianze economiche.

Questa vittoria, insieme ai successi democratici in Virginia e New Jersey, rafforza le tesi di chi crede che il partito debba profilarsi maggiormente a sinistra per vincere le prossime sfide nazionali.

Il programma: il socialismo municipale per una città abbordabile

Mamdani ha vinto con un programma audace, il cosiddetto "socialismo municipale", incentrato su misure per l'accessibilità economica in una città che per molti è diventata inaccessibile. Le sue promesse chiave gli hanno assicurato il consenso delle comunità migranti, dei giovani e delle classi popolari. Il programma prevede l'introduzione del trasporto pubblico gratuito (autobus) e un massiccio piano per l'edilizia popolare e affitti calmierati per affrontare la crisi abitativa.

Ha inoltre proposto l'istituzione di supermercati comunali per garantire cibo accessibile e, per finanziare questi servizi, un netto aumento delle tasse sui redditi più alti della città. Mamdani si insedierà il 1° gennaio 2026.

La sfida a Trump: New York come baluardo progressista

Nel suo discorso della vittoria a Brooklyn, il neoeletto sindaco non ha esitato a lanciare un guanto di sfida all'ex presidente: "Donald Trump, siccome so che stai guardando, ho quattro parole per te: Turn the volume up! Se un luogo al mondo può mostrare come sconfiggere Donald Trump, è la città che lo ha creato". Mamdani, che sarà il primo sindaco musulmano, sud-asiatico e nato in Africa, ha ribadito che New York, città di immigrati, sarà la luce in un momento di oscurità politica.

Ha concluso sfidando gli avversari: "Per arrivare a uno qualsiasi di noi, dovrete passare attraverso tutti noi". Con l'elezione di Zohran Mamdani, il mondo guarda a New York per capire se il progressismo radicale riuscirà a governare la più grande metropoli americana, trasformando le promesse in realtà concreta.