La puntata di È sempre cartabianca di martedì 25 novembre è stata teatro di un acceso scontro tra il giornalista Andrea Scanzi e il deputato di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli.

La miccia si è accesa durante una discussione tecnica sul peso delle pensioni nel bilancio 2026 e tra i due il botta e risposta è diventato incandescente fino a costringere la conduttrice a dare la linea alla pubblicità.

Scanzi e Donzelli a Cartabianca

Come sempre il programma È sempre Cartabianca, in onda ogni martedì su Rete4, è teatro di scontri verbali e dibattiti molto accesi tra gli ospiti in studio, come quello di alcune settimane fa che aveva visto come protagonista il conduttore e attore Enzo Iacchetti.

Stavolta però i toni sono stati senza dubbio più pacati.

Durante il programma si è parlato della legge finanziaria e della questione sicurezza. La puntata ha iniziato a surriscaldarsi quando il giornalista Scanzi, penna del Fatto Quotidiano e ospite spesso di talk show politici, ha commesso e poi apertamente rettificato un errore durante il suo discorso. Nonostante l'ammissione, Donzelli però non ha perso l'occasione per un commento pungente, accusando Scanzi di arrampicarsi sugli specchi.

Scanzi non ha gradito e ha bloccato il tentativo di Donzelli di metterlo in difficoltà, replicando di non dargli lezioni: "Io quando sbaglio chiedo scusa", ha detto. E poi ha aggiunto, con una battuta velenosa, di "andarsi a vestire da Minnie".

Il riferimento allude a un episodio del passato in cui Donzelli aveva raccontato di essersi travestito da Minnie, parlando di un vecchio travestimento da gerarca nazista di un altro esponente di FdI, Galeazzo Bignami..

L'accusa di bullismo e l'affondo personale

La battuta ha irritato non poco Donzelli. Il parlamentare toscano di FdI, ospite di frequente del talk show di Bianca Berlinguer, non l'ha presa benissimo. Ha reagito duramente, affermando che Scanzi stava facendo del "bullismo da bambino. Il giornalista del Fatto Quotidiano dal canto suo ha risposto con ironia spiegando che si trattava solamente di una "battuta", e ha invitato il parlamentare meloniano a non prendersela per una cosa così leggera.

A quel punto, Donzelli ha deciso di alzare il tiro e ha risposto per le rime. Ha scelto la via di un attacco personale, mettendo da parte la politica: "Ti ricordi di quando fregavi il parcheggio al posto dei disabili?".

La discussione sfugge di mano e costringe la conduttrice Bianca Berlinguer a interrompere il confronto e a mandare la pubblicità, impedendo che controreplica di Scanzi e che il confronto potesse diventare ancora più infuocato.