L'ultimo sondaggio SWG del 10 novembre 2025 è all'insegna della quasi totale stabilità. Il partito della premier Giorgia Meloni fa un piccolissimo passo indietro ma si mantiene salda al timone con il 31,3% confermandosi come primo partito italiano. Recupera terreno, seppur di poco, il Partito Democratico e il Movimento Cinque Stelle, entrambi in aumento di qualche decimale. Per il resto si registrano lievi e minime variazioni tra i partiti.

I dati del sondaggio SWG

Il sondaggio di SWG per il Tg di La7 del 10 novembre 2025 conferma un quadro di generale stabilità politica.

Le intenzioni di voto, annunciate come di consueto ogni lunedì in occasione del tg delle 20, mostrano Fratelli d'Italia come primo partito, anche se si indebolisce di appena un decimale. Il dato sul partito di Giorgia Meloni è chiaro: FdI si attesta con il 31,3% (-0,1) ed è sempre la prima forza politica in Italia.

Il dato dice comunque che il partito della premier resta saldo sopra il 31%, soglia psicologica molto importante. E, nonostante le ultime settimane non siano state semplici per il governo italiano, questo ci indica che il consenso è ancora piuttosto alto.

La settimana appena passata è stata molto spinosa per la premier, con polemiche sul fronte interno relative al caso della richiesta di dimissioni del garante per la Privacy da parte delle opposizioni, dopo il caso relativo alla puntata di Report.

Anche sul fronte economico lo sciopero generale proclamato dalla CGIL contro la manovra il prossimo 12 dicembre ha esacerbato ancora di più le polemiche politiche. Nonostante questo FdI, e anche tutto il centrodestra, possono dormire sogni tranquilli.

Il dato degli altri partiti politici

Il Partito Democratico torna a sorridere dopo settimane difficili in termini di sondaggi. Il dato di oggi sorride al partito di Elly Schlein, che è il partito che sale di più in questa rilevazione attestandosi con il 22,2% (+0,3). Anche il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte dà timidi segnali di crescita degli ultimi sondaggi e si conferma con il 12,8% (+0,2). Le prossime settimane saranno cruciali con le elezioni regionali in Campania, Veneto e Puglia e ci diranno qualcosa di più sul campo largo.

Nel centrodestra Forza Italia di Antonio Tajani è all'8,1% (+0,1) e supera la Lega di Matteo Salvini: il Carroccio infatti viene scavalcato dall'alleato forzista e scende all'8% (-0,2). Tra gli altri partiti troviamo Alleanza Verdi Sinistra di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli che arriva al 6,7% (+0,1), Azione che scende al 3% (-0,1), Italia Viva stabile con il 2,5%, PiùEuropa in calo con l'1,5% (-0,2). Infine da ultimo chiude Noi Moderati con l'1,1% (+0,1). Non si esprime o comunque preferisce non esprimersi il 30% degli intervistati, l'1% in meno rispetto allo scorso sondaggio di sette giorni fa.