Il panorama politico italiano presenta un ribaltamento nelle preferenze giovanili. Un nuovo sondaggio del 13 novembre 2025, realizzato da SWG per il quotidiano Domani, rivela che Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, è il leader politico italiano più popolare tra i giovani con il 35% delle preferenze. L'ex premier batte così Giorgia Meloni in questo particolare sondaggio. Interessante anche il dato sulla collocazione politica dei giovani italiani.

Il dato sui leader politici

Il presidente del M5S ha ottenuto il 35% di fiducia nella fascia under 25, superando di due punti la Presidente del Consiglio e leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che si ferma al 33%.

Questo è il dato più significativo dal sondaggio del 13 novembre di SWG per il quotidiano Domani.

Rimanendo tra i giovani, diversi altri esponenti politici godono di un buon livello di popolarità. Carlo Calenda di Azione è al 28%. Riccardo Magi di +Europa al 25%, Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi Sinistra al 24%. Più staccata la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein: se il PD è il secondo partito italiano in questo speciale sondaggio il suo gradimento è al 23%. Ancora più sotto troviamo il leader leghista Matteo Salvini con il 20%, e subito dietro invece c'è un altro ex premier, Matteo Renzi di Italia Viva con il 19%.

Il dato cambia con gli adulti

Tuttavia i rapporti di forza si invertono drasticamente nella fascia d'età over 25.

La premier Giorgia Meloni infatti raccoglie un gradimento del 40%, mentre il leader del M5s Giuseppe Conte scende drasticamente posizionandosi al 26%.

Altro dato curioso riguarda quei leader politici che vengono apprezzati più dagli adulti che dai giovani under 25. Sono due in questo sondaggio, la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, e il leader della Lega, Matteo Salvini, sono più apprezzati dagli adulti che dai giovani, sebbene la differenza sia minima nel caso di Schlein (un punto) e più marcata per Salvini (quattro punti).

Le intenzioni di voto tra i giovani

Analizzando poi le intenzioni di voto per schieramento, il campione giovanile si distribuisce in modo diverso rispetto a quello degli adulti.

Il 26% dei giovani dice infatti di collocarsi nel campo del centrosinistra, mentre il 22% nel centrodestra. Un 12% di intervistati scegli il centro, mentre un significativo 40% sostiene di non collocarsi in alcun schieramento politico.

Il voto giovanile nel complesso appare più frammentato e penalizza il primo partito italiano Fratelli d'Italia, che solitamente domina tutti i sondaggi sulle intenzioni di voto con percentuali molto alte. Pur rimanendo il primo partito con il 22,3%, FdI comunque è ben distante dal 33% toccato nelle ultime rilevazioni. Il Partito Democratico segue al 19,6% (contro il 22,3% del dato degli adulti). Crescono invece le forze minori come Movimento 5 Stelle che è al 13% (contro il 12,5% degli adulti), Alleanza Verdi-Sinistra al 9,9% (contro il 6,0% degli adulti) e Azione che è al 6,4% (più del doppio se confrontato con il 2,5% degli adulti).

Infinie a livello internazionale è curioso anche notare come il leader più apprezzato tra gli under 25 sia il premier spagnolo Pedro Sanchez (33%). Subito dopo, al 30%, troviamo la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen (che è gradita solo al 23% degli adulti) e il Presidente francese Emmanuel Macron (16% tra gli adulti). Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ottiene invece un robusto 31% di gradimento giovanile (18% tra gli adulti).