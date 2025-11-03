Il sondaggio SWG per il Tg di La7 conferma il buon momento per Fratelli d'Italia. Il partito della premier infatti continua a salire e si allontana ancora di più dagli altri big, attestandosi coni l 31,4%. Ottimi segnali dunque per il principale partito di governo e in generale per il centrodestra. Vanno meno bene le cose all'opposizione con Pd e M5S che fanno un piccolo passo indietro.

Sondaggi: il dato di SWG del 3 novembre

L'ultima rilevazione di SWG per il Tg di La7 non propone grandi sorprese. Il sondaggio del 3 novembre 2025 che fotografa le intenzioni di voto, annunciato come di consueto di lunedì durante l'edizione delle 20 del Tg, Fratelli d'Italia, oltre a confermarsi il primo partito italiano, continua ad allungare sul resto degli inseguitore restando sempre più sola al comando con il 31,4% (+0,2).

Le ultime settimane non sono state le più semplici per Meloni e per il governo italiano. Oltre ai dossier relativi alla politica estera e alla legge di bilancio si aggiungono anche le polemiche da parte delle opposizioni con il caso Report e la multa comminata dal Garante della privacy, con i sospetti di un'azione punitiva da parte del governo nei confronti del programma condotto da Sigfrido Ranucci. Tutti elementi questi che però non stanno avendo effetti negativi verso i partiti della maggioranza e in particolare verso il partito della premier. Il segnale è che il consenso sia solido.

Il dato degli altri partiti italiani

Sia Partito Democratico che Movimento 5 Stelle sono in lieve calo e negli ultimi sondaggi politici stanno avendo non poche difficoltà in termini di consenso.

Il partito guidato da Elly Schlein è al 21,9% (-0,1), mentre quello di Giuseppe Conte è al 12,6% (-0,2%). Cali lievi ma comunque spia di una situazione generale non ottimale per i principali partiti di opposizione, che tra alcune settimane saranno chiamati ad un importante banco di prova come le elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto.

Tornando al centrodestra sia la Lega che Forza Italia sono sostanzialmente stabili. Il partito di Matteo Salvini resta stabile rispetto ad una settimana fa con l'8,2%, mentre il partito di Antonio Tajani è poco dietro con l'8% (-0,1).

Tra gli altri partiti c'è Alleanza Verdi Sinistra di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli che arretra al 6,6% (-0,2), Azione di Carlo Calenda stabile con il 3,1%, così come Italia Viva dell'ex premier Matteo Renzi, il cui dato resta invariato al 2,5%.

Da ultimo chiudono Più Europa con l'1,7% (+0,1) e Noi Moderati stabile all'1%.

Infine il dato sugli indecisi o di quanti preferiscono non prendere posizione: attualmente sono il 31% degli intervistati (+1%).