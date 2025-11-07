L'ultima Supermedia di Youtrend/Agi del 6 novembre 2025 certifica qualche variazione tra i partiti più grandi. Nel sondaggio che fotografa le intenzioni di voto degli italiani a fare le spese è Fratelli d'Italia: il partito della premier è infatti in calo e scende così al 29,9%. Male al contempo anche il Partito Democratico, mentre tiene botta e sale seppur di poco il Movimento 5 Stelle.

I dati dell'ultima Supermedia Youtrend

Senza ombra di dubbio le ultime settimane sono state caratterizzate da un dibattito politico molto acceso in cui lo scontro tra le forze politiche è sempre stato alto.

L'ultima riforma del governo in tema di giustizia, che sarà oggetto in primavera di un referendum confermativo, è stato l'ultimo argomento di dibattito dopo la manovra economica.

Ed ecco che assistiamo, nell'ultima Supermedia Youtrend/Agi del 6 novembre, ad un calo per il primo partito italiano. Fratelli d'Italia infatti scende sotto la soglia psicologica del 30% e si attesta con il 29,9%, in calo di ben quattro decimali. Nonostante questo calo però nel complesso gli equilibri tra i partiti non subiscono variazioni significative.

Tra gli altri partiti del centrodestra l'unico a salire è Forza Italia: il partito di Antonio Tajani, pochi giorni dopo l'approvazione della riforma della giustizia da tempo cavallo di battaglia del partito e di Silvio Berlusconi, arriva così al 9,1% (+0,2).

Il partito guidato dal ministro degli Esteri allunga il suo vantaggio sulla Lega di Matteo Salvini, che cala e si porta all'8,2% (-0,3). Chiude Noi Moderati, quarta forza di governo: il partito di Maurizio Lupi sale di poco e si porta all'1,1% (+0,2).

Male Pd, salgono M5S e Azione

In questo sondaggio il Partito Democratico non approfitta del mezzo passo falso di FdI. Il partito guidato da Elly Schlein è il peggiore di questa rilevazione e si porta così al 21,5% (-0,7). Tiene botta invece il Movimento 5 Stelle: il partito guidato da Giuseppe Conte infatti, dopo i cali nei sondaggi delle ultime settimane, resiste ad avanza di poco portandosi al 12,6% (+0,1)

Leggero passo indietro anche per Alleanza Verdi Sinistra di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli che si attesta con il 6,3% (-0,1).

Azione di Carlo Calenda è invece il partito che cresce più di tutti in questa Supermedia: guadagna mezzo punto percentuale si porta al 3,5%. Infine Italia Viva dell'ex premier Matteo Renzi è al 2,4% (-0,1), mentre PiùEuropa è stabile con l'1,7%.

I dati delle due coalizioni

Il dato delle coalizioni politiche vede alcuni cambiamenti: il centrodestra perde nel complesso quattro decimali e si porta al 48,3%.

Cala anche il centrosinistra, fermo al 29,5% (-0,8). Il 'campo larghissimo', dato dalla somma di tutti i partiti di opposizione, otterrebbe in tutto il 48%.