L'ultimo sondaggio Swg del 17 novembre 2025 sorride al centrodestra. A pochi giorni dalle elezioni che interesseranno tre regioni italiane il partito di Giorgia Meloni sale e ottiene il 31,4% e si conferma sempre più in solitaria come il primo partito italiano. Passo falso per il Pd e Lega, stabile invece il M5s.

Sale ancora il partito di Giorgia Meloni che si attesta al 31,4%

Il sondaggio del 17 novembre 2025 sorride al partito di Giorgia Meloni ma non presenta comunque variazioni cosi significative rispetto al dato di lunedì scorso. Il sondaggio SWG, come di consueto annunciato di lunedì durante il tg di La7 delle 20, non offre molte sorprese nel dato sulle intenzioni di voti.

Fratelli d'Italia sale di un decimale e si porta al 31,4%. Per la premier questo dato conferma la forte stabilità del suo partito, che resta anche questa settimana sopra la soglia del 31%

Le prossime elezioni regionali tengono alto il dibattito politico tra maggioranza e opposizione. Ma nonostante le forti critiche per ora FdI tiene e anche il centrodestra non subisce contraccolpi significativi.

Gli alleati di governo Forza Italia e Lega subiscono lievi flessioni restando quasi appaiati a distanza di pochissimi decimali: il partito di Antonio Tajani si attesta con l'8% (-0,1) mentre quello di Salvini scende al 7,8% (-0,2). Da ultimo chiude Noi Moderati di Maurizio Lupi, quarto partito della maggioranza, che si attesta con l'1,3%, salendo di due decimali.

Calo per PD e Lega

Piccola flessione per il Partito Democratico. Rispetto all'ultimo sondaggio di sette giorni fa il partito di Elly Schlein si attesta con il 22%, scendendo di due decimali. Invece il Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte rimane stabile e arriva al 12,8%. Un dato questo che non è molto incoraggiante in vista delle prossime elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto. La prossima tornata elettorale comunque ci dirà molto su quello che pensano gli elettori del campo largo e dei singoli partiti che scendono in campo.

Alleanza Verdi Sinistra di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli è in crescita e si attesta con il 6,9% (+0,2). Azione di Carlo Calenda è al 3,2% (+0,2), Italia Viva dell'ex premier Matteo Renzi invece arriva al 2,5% restando stabile. +Europa infine è stabile con l'1,5%. Da ultimo il dato su quanti non si esprimono: in questo sondaggio sono il 30%, dato invariato rispetto al dato di una settimana fa.