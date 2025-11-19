L'ultimo sondaggio dell'Istituto Noto del 18 novembre 2025 sorride al governo e in particolare al partito della premier. Fratelli d'Italia resta stabilmente al comando con il 30,5% mentre il suo diretto rivale, il Partito Democratico, compie un passo indietro. Non buono nemmeno il dato della Lega, restano stabili Forza Italia e il Movimento 5 Stelle. Cresce l'attesa intanto per capire quanto possano influire le imminenti elezioni regionali previste per il prossimo 23 e 24 novembre.

Fratelli d'Italia resta stabile

Il nuovo sondaggio sulle intenzioni di voto, condotto dall'istituto Noto per la trasmissione Porta a Porta, evidenzia uno scenario di stabilità per il primo partito e un calo per il principale sfidante.

Fratelli d'Italia si conferma ampiamente la prima forza politica del Paese, mantenendo il dato della rilevazione datata 5 novembre: la formazione guidata da Giorgia Meloni resta così in testa stabile al 30,5%.

Sono giorni di forte tensione interna tra il governo e il Quirinale dopo le dichiarazioni del capogruppo alla Camera di FdI Galeazzo Bignami. Il deputato ipotizzava un complotto da parte del Colle ai danni del'esecutivo al fine di evitare un nuovo capo dello Stato che possa essere vicino all'attuale maggioranza di governo. La dura smentita di Sergio Mattarella, che ha definito lo scenario "ridicolo" rendono ancora piuttosto aspro il dibattito politico, nonostante la visita odierna di Meloni al Quirinale.

Anche le elezioni regionali, previste in Veneto, Puglia e Campania per domenica 23 e lunedì 24 novembre, gettano i partiti politici in un dibattito molto serrato. Il dato che emerge dal sondaggio Noto comunque è che il partito della premier tiene e non subisce scossoni.

Nel centrodestra, mentre FdI consolida la sua leadership, troviamo Forza Italia di Antonio Tajani stabile con il 9,5%. Non bene in questo caso il dato della Lega: il partito di Matteo Salvini perde mezzo punto percentuale e si attesta al 7,5%. Da ultimo, Noi Moderati di Maurizio Lupi, quarto partito di governo, resta stabilmente all'1,5%.

Il dato sui partiti di opposizione

Tra i partiti di opposizione il Partito Democratico di Elly Schlein subisce una flessione significativa, cedendo l'1% e scendendo al 22% rispetto all'ultimo sondaggio.

Tiene testa il Movimento 5 Stelle, che però non sale e resta ancorato all'11,5%. Rispetto agli ultimi sondaggi dunque i partiti di opposizione non riescono a crescere o sono in lieve flessione.

Tra gli altri partiti Alleanza Verdi Sinistra di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli resta stabile con il 6%, Azione di Carlo Calenda guadagna mezzo punto percentuale e raggiunge il 4,5%. Italia Viva di Matteo Renzi cresce di mezzo punto percentuale e tocca il 3%. +Europa e UDC sono entrambi stabili all’1%.