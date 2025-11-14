La nuova rilevazione settimanale sulla intenzioni di voto, elaborata da Youtrend per AGI, mostra lievi ma significative oscillazioni nel panorama politico nazionale. Sebbene il quadro generale resti stabile in questa Supermedia il centrodestra registra una leggera flessione, mentre il Movimento 5 Stelle inverte il proprio trend negativo e guadagna consensi.

FdI e Lega in calo

La coalizione di maggioranza vede una diminuzione complessiva dei voti, pur mantenendo un margine significativo sulle opposizioni.

Fratelli d'Italia scende dello 0,4%, attestandosi al 30,1%.

Il partito della premier Giorgia Meloni mantiene saldamente la sua leadership sopra la soglia del 30%, facendo apparire la perdita come un "assestamento" dopo settimane di crescita ininterrotta.

La Lega subisce una perdita simile, cedendo lo 0,4% e scendendo all’8,1%. Il calo però è più incisivo in relazione alla base elettorale del Carroccio, che attraversa un periodo di difficoltà, aggravato dai risultati regionali deludenti e dalle insoddisfazioni legate alla recente manovra economica.

Forza Italia mantiene la propria posizione, rimanendo stabile al 9,2%. Il partito non registra flessioni e allarga il proprio vantaggio sulla Lega come secondo partito della maggioranza.

La coalizione di centrodestra è completata da Noi Moderati, che guadagna lo 0,2% e raggiunge l’1%.

Nel complesso, i partiti di maggioranza raccolgono il 48,4% delle preferenze. Nonostante una lieve contrazione nelle ultime due settimane, la maggioranza conserva una posizione molto solida, anche perché le opposizioni non riescono a capitalizzare pienamente il calo.

Il dato sui partiti di opposizione

Il fronte dell'opposizione vede una dinamica interna contrastante, con il Partito Democratico in stasi e il Movimento 5 Stelle in crescita.

Il M5s di Giuseppe Conte registra un segnale positivo, guadagnando lo 0,4% e salendo al 12,6%. Questo aumento fornisce un segnale incoraggiante al leader Giuseppe Conte, come confermato dai recenti sondaggi. E sullo sfondo ci sono le prossime elezioni regionali, specialmente in Campania.

Il Partito Democratico di Elly Schlein è sostanzialmente stabile, registrando una perdita minima dello 0,1% e fermandosi al 21,7%. I Dem mantengono la loro posizione ma non riescono ad accorciare significativamente la distanza da FdI.

Alleanza Verdi-Sinistra scende dello 0,2%, fermandosi al 6,4%.Tra le formazioni minori, Azione di Carlo Calenda guadagna lo 0,1% e arriva al 3,4%. Italia Viva di Matteo Renzi perde lo 0,1% e scende al 2,4%, mentre +Europa arretra dello 0,1% e si attesta all’1,7%.

Sommando aritmeticamente le forze di opposizione, la quota totale è del 44,8%, circa quattro punti percentuali in meno rispetto al centrodestra unito.