La nuova Supermedia settimanale di Youtrend/Agi del 27 novembre non riflette ancora i potenziali effetti delle recenti elezioni regionali, presentando un quadro di generale stabilità nel panorama politico nazionale. Fratelli d'Italia consolida la sua leadership avanzando al 30,4%, mentre si registrano segnali di allarme per il Movimento 5 Stelle, con il dato peggiore ottenuto negli ultimi sei mesi.

In crescita Fratelli d'Italia

Il partito di Giorgia Meloni si conferma sempre più in testa come primo partito con il 30,4% dei consensi (+0,3%). Una crescita sempre importante rispetto alla rilevazione di due settimane fa.

Questo fa intendere come sia strutturato il consenso verso il governo e verso la stessa premier. Nonostante le recenti elezioni regionali abbiano mostrato qualche piccolo segnale di preoccupazione in alcune regioni italiane Fratelli d'Italia gode di ottima salute.

Anche alla luce dei recenti dibattiti politici, dallo scontro tra Quirinale e Palazzo Chigi alle misure contenute in manovra, non ci sono elementi di preoccupazione nemmeno per gli altri partiti della maggioranza, Forza Italia e Lega. Il partito di Antonio Tajani scende di poco e si porta all'8,9% (-0,3%) e questo porta a un riavvicinamento da parte della Lega. Il partito di Matteo Salvini infatti risale e si porta all'8,2% dei consensi (+0,2%).

Da ultimo chiude Noi Moderati di Maurizio Lupi con l'1,1% (+0,1).

M5S in calo, attesa per l'effetto Fico

Il Partito Democratico segue a debita distanza, attestandosi al 21,9% (+0,2%), mantenendo così la sua posizione di principale forza di opposizione. Il dato più significativo in questo sondaggio riguarda il Movimento 5 Stelle, che subisce un robusto calo di -0,6%, scendendo così al 12,0%. Questo rappresenta il peggior risultato per il partito di Giuseppe Conte negli ultimi sei mesi. Tuttavia, gli analisti suggeriscono che questa flessione potrebbe essere compensata nelle prossime settimane con l'effetto della vittoria di Roberto Fico in Campania. Effetto che potrebbe ripercuotersi più in generale nei prossimi sondaggi politici anche tra gli altri partiti che sono all'opposizione.

Tra gli altri partiti che sono all'opposizione troviamo Alleanza Verdi Sinistra di Nicola Fratoianni ed Angelo Bonelli al 6,5% (+0,1), Azione di Carlo Calenda stabile con il 3,4%, Italia Viva dell'ex premier Matteo Renzi al 2,8% (+0,4), PiùEuropa all'1,5% (-0,2).

A livello di coalizioni il centrodestra in questo sondaggio gode di buona salute, risalendo di qualche decimale e portandosi in questo modo al 48,8% (+0,4). Il centrosinistra è al 29,9% (+0,1). La somma di tutti i partiti di opposizione porta al 48,1%