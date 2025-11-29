I trend elettorali di novembre elaborati da Blasting News analizzano i dati dei partiti italiani nel mese di novembre 2025 che sta per concludersi, tenendo conto delle rilevazioni portate avanti sin qui ogni lunedì da SWG per il Tg di La7. Il partito della premier, Fratelli d'Italia, resta saldamente in testa, posizionandosi stabilmente in testa con il 31,6%, ancora meglio il PD. Tra i peggiori c'è da segnalare la Lega insieme a +Europa. Nel complesso restano pressoché stabili tutte le altre forze politiche.

Lega peggior partito di novembre

Senza sorprese Fratelli d'Italia si conferma come sempre il primo partito italiano.

Il partito guidato dalla premier Giorgia Meloni resta al comando guadagnando da inizio mese due decimali e attestandosi al 31,6%. Per il principale partito di governo anche questo mese si conferma all'insegna di una fiducia piuttosto alta, confermata da Swg ma anche da tutti i principali sondaggi effettuati nelle ultime settimane. Nonostante il periodo non semplice per l'esecutivo, con tanti dossier caldi a cominciare dalla legge di bilancio e con lo scontro con il Quirinale, il consenso per Meloni è piuttosto alto e in generale anche per i partiti del centrodestra.

L'unico piccolo scricchiolio viene dalla Lega che, nonostante abbia avuto un ottimo risultato alle recenti regionali in Veneto, è nel mese di novembre il partito che va peggio.

Il Carroccio di Matteo Salvini infatti perde mezzo punto percentuale attestandosi con il 7,7%. Più stabile invece Forza Italia che perde solamente un decimale e si colloca con il 7,9%. Chiude da ultimo Noi Moderati, quarto partito della maggioranza, che ottiene l'1,2% (+0,2).

Salgono PD e AVS

I partiti di opposizione nel complesso vanno bene e quasi tutti hanno avuto una piccola crescita, con perdite limitate. Il Partito Democratico, in questo speciale sondaggio, è in forma nel mese di novembre e si attesta coni l 22,3% (+0,4). Un buon risultato per il partito di Elly Schlein, come certificato anche dal dato delle regionali in Campania e in Puglia. Pressoché stabile invece il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte con il 12,5% (-0,1).

Dopo il buon risultato ottenuto alle regionali, specie in Campania, alcuni analisti parlano di "effetto Fico" nelle prossime settimane che potrebbe dare nuova linfa vitale al Movimento. Per entrambi i partiti comunque sarà interessante vedere come si evolverà il dato nei prossimi sondaggi.

Alleanza Verdi Sinistra ottiene un buon risultato e sale di tre decimali rispetto a inizio mese, attestandosi al 7%. Anche Azione di Carlo Calenda migliora e guadagna qualcosa in questo mese, arrivando al 3,3% (+0,2). Stabile invece Italia Viva di Matteo Renzi con il 2,5%. In calo invece c'è Più Europa che perde tre decimali e arriva all'1,4%.