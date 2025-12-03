La Camera dei deputati ha dato il via libera al disegno di legge sul consenso informato nelle scuole, con 151 voti a favore e 113 contrari. Il provvedimento, proposto dal ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, prevede che le scuole medie e superiori richiedano il consenso preventivo delle famiglie per qualsiasi attività, sia curricolare che extracurricolare, che riguardi la sessualità, l'affettività, le relazioni e l'orientamento. Ora il testo passa al Senato della Repubblica, dove non ci si aspetta che vengano apportate modifiche significative.

Il contenuto del disegno di legge

Il disegno di legge, voluto dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, interviene su un tema sensibile: come, quando e con quali limiti affrontare l’educazione affettiva in classe. Ecco i punti chiave:

Alle scuole dell’infanzia e primarie viene totalmente vietato realizzare attività didattiche o progettuali che abbiano ad oggetto la sessualità o l’affettività;

Nella scuola

Il consenso deve essere richiesto prima dello svolgimento dell’attività con trasparenza sui contenuti, modalità, materiali didattici, e chi sarà coinvolto (docenti interni, eventuali esperti esterni);

Se un alunno non partecipa, perché i genitori non danno il consenso, la scuola deve comunque garantire attività formative alternative, nell’ambito del proprio piano dell’offerta formativa;

Viene mantenuto quanto previsto dalle “Indicazioni nazionali”: ovvero, se certi contenuti sono già previsti nei programmi ministeriali, l’attività non richiede nuovo consenso.

Secondo il Governo, l’obiettivo è quello di rendere più chiaro e trasparente il rapporto scuola–famiglia su un tema ritenuto delicato e spesso al centro di interpretazioni divergenti.

Lo scontro politico: tra accuse di oscurantismo e richiamo al buon senso

In Aula a Montecitorio non sono mancati i toni accesi: l'opposizione con in testa Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra ha criticato duramente il provvedimento e la filosofia che lo ispira.

Grazia Di Maggio (Fratelli d’Italia), intervenendo in dichiarazione di voto, ha respinto al mittente le critiche dell’opposizione: "L’unico oscurantismo è pensare che la famiglia sia un ostacolo da aggirare". Il ddl, sostiene, introduce semplicemente un consenso informato chiaro, senza intenti rivoluzionari.

Per la maggioranza, la riforma mira a una forma di corresponsabilità educativa che mantenga la scuola in dialogo con i genitori.

Perchè il ddl Valditara divide il Paese

Il testo si inserisce in un dibattito che da anni divide il Paese. Da un lato c'è chi ritiene necessario affrontare presto e con competenze la sfera sessuale e affettiva, per contrastare stereotipi, violenza di genere e disinformazione; dall’altro vi è chi sostiene che questi percorsi vadano limitati e regolati in modo più restrittivo, lasciando alla famiglia la responsabilità primaria dell’educazione ai temi della sessualità. Il decreto ora passa al Senato per il proseguimento dell’iter legislativo. Il confronto politico, già molto acceso, quindi promette di non fermarsi qui.

Nei giorni scorsi, il ministro Giuseppe Valditara ha tenuto a precisare che il decreto non vieta definitivamente l'educazione sessuale nelle scuole, ma punta a obiettivi di apprendimento obbligatori volti all'educazione corretta.

Di fatto, le lezioni dovranno essere affidate a professionisti come medici, docenti o psicologi e - secondo le intenzioni del ministro - non sarà più possibile ad associazioni ideologizzate fare propaganda.