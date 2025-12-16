Un recente sondaggio di Youtrend per Sky TG24 offre uno spaccato aggiornato sulle intenzioni di voto degli italiani verso i partiti, sulla fiducia verso il governo e i leader politici. Nello stesso giorno è uscito un altro sondaggio interessante sull'attualità politica che chiede agli intervistati la loro opinione sulla guerra in Ucraina e su quale sia la posizione più adatta da parte del governo italiano sugli aiuti a Kiev.

Il dato su intenzioni di voto e fiducia

Dalla rilevazione di Youtrend emerge un clima di insoddisfazione nei confronti dell'esecutivo.

Il 62% degli intervistati infatti esprime un giudizio negativo sul Governo Meloni, a fronte di un 29% di giudizi positivi. Per quanto riguarda le intenzioni di voto, si registra un lieve arretramento per i partiti della maggioranza e una crescita per le principali forze di opposizione rispetto al dato di un mese fa.

Fratelli d'Italia, partito della premier Meloni, cala al 27,8% (in ribasso di 0,7 punti rispetto al 3 novembre). Anche gli alleati di governo sono in calo: la Lega di Matteo Salvini si attesta al 7,8%,(-0,5). Forza Italia di Antonio Tajani è leggermente dietro con il 7,6%, (-0,4).

All'opposizione molto importante è il passo avanti del Partito Democratico, che raggiunge il 22,1% (+1,0).

Il Movimento 5 Stelle resta pressoché stabile con il 13,4%,( -0,1), Alleanza Verdi Sinistra sale e si porta al 7,7% (+0,2). Significativo è poi il calo di Azione: il partito di Carlo Calenda scende infatti al 3,9% (-0,9) e si registra un sorprendente balzo in avanti per +Europa, che si attesta al 2,8% (+1,3). Da ultimo c'è poi Italia Viva di Matteo Renzi con l'1,9% (+0,1).

Nel dato sui leader politici poi Giorgia Meloni è in calo. La fiducia nella premier è al 31% (-3). Sale invece quella in Giuseppe Conte ed Elly Schlein, che sono rispettivamente al 27% e al 26% e salgono entrambi di un punto percentuale. Il politico di cui gli intervistati si fidano di più resta Sergio Mattarella con il 61% (-2).

Il dato sulla guerra in Ucraina

Oltre ai dati sulle intenzioni di voti nel sondaggio si approfondisce anche l'atteggiamento degli italiani verso possibili scenari di risoluzione del conflitto e il ruolo dell'Italia. Per quanto riguarda la cessione territoriale da parte del governo di Kiev la maggioranza relativa è contraria alla cessione del Donbass (47% sono contrari, 29% i favorevoli, 24% non sanno).

E anche sulla Crimea prevale la contrarietà (42% contrari, 35% favorevoli, 23% non sanno). Dall'altro canto si registra invece una maggioranza relativa di favorevoli all’ipotesi che Kiev rinunci a chiedere l’ammissione nella NATO almeno secondo il 39%. Il 34% si dice contrario.

Riguardo alla strategia italiana, alla domanda sul ruolo futuro del Paese, la maggioranza relativa degli intervistati (38%) ritiene che l’Italia dovrebbe smetterla con l'invio di armamenti e con i finanziamenti a Kiev e assumere un atteggiamento di tipo neutrale.

Soltanto il 26% poi ritiene che l’Italia dovrebbe continuare a fornire armi e aiuti economici all'Ucraina ma non soldati o truppe.

Infine un 17% è dell'idea che si deve farla finita con l'inviare armi, ma bisogna limitarsi a dare aiuti economici. Solo un 7% infine si dice favorevole ad un sostegno militare sempre più forte da parte dell'Italia che non esclude in caso nemmeno l'invio di truppe.