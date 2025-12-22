Un nuovo sondaggio politico realizzato da EMG Different evidenzia quelle che sono le tensioni interne al campo progressista italiano e offre uno spaccato interessante sullo scenario di un'ipotetica elezione diretta del premier. Interessante poi anche il dato sulla sfida a distanza tra la premier Giorgia Meloni e il leader dei Cinque Stelle Giuseppe Conte.

Il leader del campo progressista

Secondo la rilevazione, quando si chiede agli elettori (indipendentemente dalle loro opinioni politiche) chi potrebbe essere il miglior leader del campo progressista in vista delle prossime elezioni politiche, Giuseppe Conte (Movimento 5 Stelle) emerge nettamente in testa con il 21% delle preferenze.

Segue a distanza Elly Schlein del Partito Democratico, piuttosto distante con il 15%, mentre Silvia Salis (Alleanza Verdi e Sinistra) si attesta al 7%. Più staccati Matteo Renzi (5%), Emma Bonino (5%), Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli (entrambi al 3%), con un 4% per "Altro candidato" e un significativo 37% di indecisi o che non esprimono preferenza.

Questo dato conferma una tendenza emersa in vari sondaggi recenti: nonostante il Pd rimanga il primo partito del centrosinistra (intorno al 21-22% nelle medie nazionali), Conte appare come la figura più percepita come "vincente" o carismatica all'interno dell'area progressista. Un segnale che potrebbe alimentare in qualche modo il dibattito sulla leadership della coalizione in vista del 2027.

Conte preferito a Meloni

Ancora più interessante e significativo è il confronto su un'ipotetico sistema di elezione diretta del presidente del Consiglio. In uno scenario testa a testa, Giuseppe Conte si attesta al 37,3% contro Giorgia Meloni al 35,4%, con un 27,3% di indecisi. In un altro scenario invece Meloni prevale nettamente su Elly Schlein (38,1% contro 29,8%, con 32,1% di indecisi).

Questi numeri dunque suggeriscono che, in un sistema maggioritario con elezione diretta del capo del governo, Conte potrebbe rappresentare una minaccia più concreta per la presidente del Consiglio rispetto alla segretaria dem. Meloni mantiene un vantaggio nei confronti diretti con Schlein, ma il margine con Conte è ridottissimo (meno di 2 punti), di solito entro il margine di errore tipico delle rilevazioni.

Il campo largo e i leader

Il sondaggio riflette in qualche modo il clima politico di fine 2025: un centrodestra ancora in vantaggio nelle intenzioni di voto complessive (intorno al 48%), ma un campo progressista che si avvicina e che appare diviso sulla scelta del leader. Conte dal canto suo capitalizza sulla sua immagine di oppositore tenace e può contare sull'eredità dei governi Conte, mentre Schlein fatica a imporsi come figura unificante nonostante la crescita di un Pd, meno compatto e forte al suo interno.

In attesa di nuovi eventuali sviluppi sulla riforma costituzionale del premierato, questi dati alimentano la discussione: il campo largo riuscirà a trovare un candidato condiviso in grado di sfidare Meloni, oppure le divisioni interne lasceranno campo libero al centrodestra? Il 2026, con il referendum sulla giustizia e l'avvicinarsi delle elezioni politiche previste nel 2027, sarà decisivo e costituirà un importantissimo banco di prova per tutti i partiti italiani.