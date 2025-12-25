L'ultimo sondaggio politico del 23 dicembre 2025 condotto da Youtrend per conto di Sky TG24 mostra una dinamica interessante nelle intenzioni di voto in chiusura d'anno. Mentre Fratelli d'Italia continua a consolidare il suo primato, il Partito Democratico mette a segno il recupero più significativo, riducendo le distanze dal partito di maggioranza. Parallelamente, si registra una decisa flessione per il Movimento 5 Stelle.

Le intenzioni di voto dei partiti

Fratelli d'Italia si conferma il primo partito italiano e senza alcun dubbio conclude questo 2025 in testa alla classifica.

La formazione di Giorgia Meloni si mantiene saldamente al vertice, incrementando ancora i suoi consensi con un +0,5%, attestandosi al 28,3%. Il partito di Meloni non solo è cresciuto costantemente negli ultimi tre anni, ma è anche riuscito a mantenere i voti, eludendo in questo modo gli effetti delle polemiche che hanno coinvolto i suoi esponenti.

A registrare la crescita più marcata troviamo poi il Partito Democratico: incassando un +0,7%, il Nazareno sale così al 22,8%. Questo incremento permette al partito di Elly Schlein di accorciare il divario con FdI, regalando un segnale positivo dopo un anno caratterizzato da fluttuazioni nei consensi.

Nel campo del centrodestra, anche Forza Italia e Lega guadagnano terreno.

Il partito di Antonio Tajani mette a segno un notevole +0,6%, raggiungendo l'8,3% e superando l'alleato della Lega. Il partito di Matteo Salvini, pur essendo in lieve ripresa con un +0,3%, si posiziona leggermente dietro con l'8,1%.

Il Movimento 5 Stelle è il partito che in questo sondaggio subisce la contrazione più consistente nel campo delle opposizioni. Il partito di Giuseppe Conte perde stavolta ben sette decimali e scende al 12,7%. Anche Alleanza Verdi-Sinistra (AVS) registra un calo, in questo caso più lieve, e raccoglie il 7,3% (-0,3%).

I partiti minori e il giudizio sul governo

Tra le formazioni minori, solo Azione di Carlo Calenda riesce nell'obiettivo di superare la soglia di sbarramento, sebbene in calo (raggiunge il 3,3% con una flessione del -0,6%).

Il resto della classifica vede +Europa registrare la variazione peggiore del sondaggio con un -0,8%, che la porta così al 2%. Seguono Italia Viva, all'1,7% (+0,2%), e Noi Moderati, che chiude all'0,9% (+0,1%).

In questo sondaggio c'è anche il dato sul governo e sui leader politici. Mentre FdI vola nelle intenzioni di voto dei partiti, il giudizio complessivo sul Governo Meloni peggiora. Il gradimento per l'Esecutivo appare infatti in calo, con un netto divario tra le valutazioni positive e quelle negative. Le opinioni favorevoli si attestano al 30% (+1%), mentre quelle sfavorevoli salgono al 64% (+2%). Il restante 6% non esprime un parere.

Tra i leader politici Sergio Mattarella è al primo posto e guadagna due punti percentuali, portandosi al 63%.

Sale anche Giorgia Meloni ma nettamente staccata: la premier è al 34% (+3%). Salgono di un punto anche Giuseppe Conte ed Elly Schlein, rispettivamente al 28% e al 27%. Tra i leader in calo c'è Matteo Salvini che scende di un punto e si porta al 22%.