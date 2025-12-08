L'ultimo sondaggio Swg per il TgLa7 di lunedì 8 dicembre offre piccoli ma significativi spostamenti nei consensi ai partiti politici italiani nell’ultima settimana. Lieve la flessione di Fratelli d’Italia che scende al 31,2%. Non va bene nemmeno il Pd. Buon balzo in avanti del M5S.
I dati del sondaggio Swg
Come di consueto il sondaggio Swg dell'8 dicembre 2025 fotografa le intenzioni di voto degli italiani verso i principali partiti politici. I dati, annunciati come di consueto durante il telegiornale serale di La7 dal direttore Enrico Mentana, certificano una piccola flessione per Fratelli d’Italia anche se il quadro nel complesso è di generale stabilità rispetto all'ultima rilevazione di sette giorni fa.
Il partito della premier interrompe cosi la sua lunga corsa e perde un decimale, scendendo al 31,2%. Rimane comunque largamente il primo partito, con distacchi enormi verso le altre forze politiche. Nonostante i dossier non semplici per il governo, con il dibattito molto acceso sulla pace in Ucraina e gli attacchi politici sferrati contro l'Unione Europea, almeno per ora il governo Meloni tiene nei sondaggi senza contraccolpi. L'effetto post regionali per ora non c'è stato.
Nel centrodestra poi il dato più importante è quello relativo al sorpasso della Lega su Forza Italia: il Carroccio di Matteo Salvini risale all’8,1% (+0,3% circa) mentre il partito di Antonio Tajani resta invece fermo al 7,9% e viene scavalcato per la prima volta dopo mesi.
Noi Moderati poi, quarta forza della maggioranza guidata da Maurizio Lupi, resta stabile con l'1,2%.
I numeri dei partiti di opposizione
All'opposizione il Partito Democratico non approfitta del calo di FdI e registra una flessione leggermente più marcata (-0,2%), attestandosi al 22%. Rispetto agli ultimi sondaggi dunque il partito di Elly Schlein conferma le difficoltà senza però perdere troppi decimali.
Torna a crescere il Movimento 5 Stelle che guadagna terreno e raggiunge il 13,0% (+0,3), consolidando il terzo posto con numeri incoraggianti, alla luce anche della 'sfida' a distanza di Giuseppe Conte con la segretaria dem in vista di un eventuale dibattito con Meloni ad Atreju.
Nell’area di sinistra, l’Alleanza Verdi-Sinistra di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli lerde qualche decimale e scende al 6,7% (-0,2).
Tra i partiti minori troviamo Azione di Carlo Calenda in lieve calo con il 3,2% (-0,2%), Italia Viva dell'ex premier Matteo Renzi stabile con il 2,4% e infine +Europa con l'1,4% (-0,1%).
Infine il dato sugli indecisi: al momento quanti non prendono posizione per alcun partito sono il 33% degli intervistati, il 2% in più rispetto a sette giorni fa.