I dati raccolti dall'ultimo sondaggio Tecnè per l'agenzia Dire, pubblicato il 19 dicembre 2025 con interviste condotte tra il 17 e il 18 dicembre, delineano un quadro politico italiano caratterizzato da stabilità. Nelle intenzioni di voto e nella fiducia verso il governo non ci sono grandi novità, se non variazioni di pochi decimali. Fratelli d'Italia si conferma indisturbato il primo partito, anche la fiducia per il governo in generale appare stabile.

Il dato sulla fiducia nel governo

La quota di cittadini che esprime fiducia nel Governo si attesta al 43,5%.

Questo dato riflette una variazione minima in sette giorni, con un calo dello 0,1%, ma evidenzia una crescita dello 0,1% se confrontato con il mese precedente. Quanti non ripongono fiducia nell'Esecutivo costituiscono la maggioranza relativa con il 48,8%, in aumento dello 0,2% sulla settimana ma in diminuzione dello 0,4% sul mese. La percentuale degli indecisi ha subito un lieve calo settimanale dello 0,1%, salendo invece dello 0,3% rispetto al mese precedente.

L'andamento dei principali partiti politici mostra sostanziale solidità, con Fratelli d'Italia che consolida la sua posizione di prima forza politica al 31,1%, mantenendo la stabilità settimanale e registrando un incremento dello 0,2% nel mese.

Nonostante una settimana complicata, con la manovra oggetto di scontro tra maggioranza e opposizione e tra i partiti della maggioranza, il partito della premier tiene.

Come vanno i partiti

Come in tutti i sondaggi politici il Partito Democratico segue al 21,8%, confermandosi il primo partito d'opposizione. Il partito di Elly Schlein è in leggero aumento settimanale (+0,1%) ma con un impercettibile calo mensile (-0,1%). Al terzo posto, il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che raggiunge l'11,9% (con lievi crescite sia settimanali che mensili, rispettivamente +0,1% e +0,2%).

A seguire vi è Forza Italia al 10,7% (con una flessione settimanale dello 0,2% e mensile dello 0,3%) e la Lega all'8,4% (-0,1% settimanale, +0,1% mensile).

Tra i partiti minori, Alleanza Verdi Sinistra si posiziona al 6,3% (in crescita), mentre Azione scende al 3,2%. Chiudono Italia Viva al 2,1% (in salita dello 0,1% in sette giorni) e +Europa all'1,6% in lieve calo.

Gradimento dei leader politici

Giorgia Meloni si conferma la leader di partito con il più alto gradimento, valutata positivamente dal 46,6% degli intervistati, con un incremento dello 0,3% nel mese. Dietro la premier troviamo il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani di Forza Italia che ottiene il 39,4% (stabile) e Giuseppe Conte del M5S che raggiunge il 30,9% (in aumento). Elly Schlein del PD si attesta al 28,8% (in lieve calo).

A seguire poi c'è il vicepremier Matteo Salvini è al 27,1%, seguito da Carlo Calenda di Azione al 21,4% (in aumento). Angelo Bonelli (16,1%) e Nicola Fratoianni (15,6%) di AVS si posizionano nelle retrovie, mentre chiudono la classifica Riccardo Magi di +Europa al 13,6% e Matteo Renzi di Italia Viva con il 13,4%.