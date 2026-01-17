Gli ultimi sondaggi realizzati dalla prima Supermedia Agi-Youtrend sulle intenzioni di voto degli italiani nel nuovo anno mostrano che il partito che godrebbe del massimo consenso sarebbe quello di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, che avrebbe guadagnato lo 0,6% salendo al 30,2%. A giovare alla premier sarebbe con ogni probabilità la conferenza stampa di inizio anno, dai quali sono stati ricavati spezzoni che hanno fatto il giro delle piattaforme social e delle trasmissioni televisive. Se la passerebbe bene anche il partito di Elly Schlein, il Partito Democratico arriverebbe al 22,4% incassando lo 0,5% in più di gradimento.

Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, invece, sarebbe scivolato dello 0,7% arrivando a quota 12%. Forza Italia e Lega restano vicinissime, all'8,9% e 8,4%.

Gli altri partiti

Con la soglia di sbarramento fissata al 3%, se si andasse al voto oggi, rimarrebbero fuori dal Parlamento Italia Viva di Matteo Renzi (al 2,5%), +Europa di Riccardo Magi (1,5%), Noi Moderati di Maurizio Lupi (1,1%). Rimarrebbero fuori dal Parlamento anche Partito liberaldemocratico, Democrazia Sovrana Popolare, Partito della Rifondazione comunista, Potere al popolo e il movimento Drin Drin.

Nei prossimi mesi, la campagna elettorale per il Referendum sulla Giustizia potrebbe spostare qualche altro voto nella dinamica dei sondaggi, ma molto dipenderà da come le singole forze politiche sceglieranno di affrontare il tema della separazione delle carriere.





Per quanto riguarda la fiducia nell'economia del Paese: il 38% pensa che in questo settore le cose peggioreranno, il 28% non si aspetta cambiamenti, l'8% risponde "non saprei", il 26% immagina cambiamenti positivi. Per quanto riguarda la fiducia verso l'attuale governo, resta stabile la percentuale di coloro che si fidano: al 43,5%. C'è un leggero calo di chi si sente sfiduciato (0,1%). Il restante 7,8%, invece, dichiara di non sapere.