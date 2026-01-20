Davos si prepara a diventare, ancora una volta, l’epicentro della diplomazia globale. Tra incontri ufficiali e colloqui lontani dai riflettori, il Forum economico mondiale si trasforma in un laboratorio politico dove si intrecciano i grandi dossier internazionali: dalla guerra in Ucraina alla ricostruzione di Gaza, fino alla sempre più delicata partita sulla Groenlandia. In questo scenario ad alta tensione, è atteso il ritorno di Donald Trump, presente il 21 e 22 gennaio con un’agenda che promette di lasciare il segno. Mercoledì il tycoon interverrà con uno “special address”, mentre giovedì dovrebbe presiedere la prima riunione del nuovo Board of Peace, il comitato pensato per avviare un percorso di pacificazione nella Striscia di Gaza.

Un’iniziativa che Trump intende lanciare sfruttando il palcoscenico globale di Davos e la concentrazione senza precedenti di leader politici ed economici.

Europa in prima linea tra mediazione e contenimento

Ucraina, Gaza e Groenlandia sono i tre fronti sui quali i partecipanti al Forum proveranno a ricucire strappi e ridurre le tensioni. In prima fila i leader europei: la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, il cancelliere tedesco Merz e il presidente francese Emmanuel Macron. L’obiettivo è duplice: favorire un dialogo pacificatore, ma al tempo stesso fissare limiti chiari alle iniziative dell’ex presidente Usa. Il dossier ucraino appare uno dei pochi terreni relativamente condivisi alla vigilia dell’arrivo della più ampia delegazione americana, mai vista a Davos.

Volodymyr Zelensky giunge tra le Alpi con l’intento di ottenere impegni concreti sulle garanzie di sicurezza, coinvolgendo Paesi “volenterosi”, Nato e lo stesso Trump. Sullo sfondo, però, pesa l’indiscrezione dell’arrivo di Kirill Dmitriev, consigliere del Cremlino e negoziatore con Washington: una presenza che, se confermata, avrebbe un forte valore simbolico, considerando l’assenza di alti funzionari russi dal Forum negli ultimi anni.

La Groenlandia riaccende lo scontro transatlantico

A complicare il quadro si aggiunge la crisi sulla Groenlandia. In un incontro riservato, organizzato fuori dal perimetro ufficiale del Wef e sotto la supervisione delle autorità svizzere, i consiglieri per la sicurezza nazionale di diversi Paesi, Ue compresa, avrebbero discusso non solo dell’Ucraina, ma anche delle mire statunitensi sull’isola artica.

Le dichiarazioni di Trump sull’annessione “con le buone o con le cattive” e le minacce di nuovi dazi hanno trovato eco nelle parole del segretario al Tesoro Usa, che ha avvertito l’Europa contro risposte ritenute “imprudenti”. La reazione danese non si è fatta attendere: Copenaghen ha cancellato la propria presenza a Davos e annunciato un rafforzamento militare in Groenlandia. Segnali di una crisi potenzialmente esplosiva che, tra incontri bilaterali e tavoli Nato guidati dal segretario generale Mark Rutte, i protagonisti del Forum tenteranno di disinnescare.

Gaza e le incognite politiche

Sul fronte mediorientale, Trump punta a lanciare ufficialmente il Consiglio per Gaza. Ma le indiscrezioni sui possibili partecipanti, da Vladimir Putin al premier israeliano Netanyahu, alimentano nuove frizioni.

Secondo fonti diplomatiche, la Francia di Macron potrebbe sfilarsi, aggiungendo un ulteriore elemento di tensione nei rapporti già tesi tra Parigi e Washington. A Davos, dunque, si intrecciano crisi, ambizioni e rivalità. E mentre il cancelliere Merz potrebbe tentare un’opera di mediazione, resta l’incognita di una possibile comparsa della premier italiana Giorgia Meloni, che potrebbe cambiare ulteriormente gli equilibri sul tavolo svizzero.