Gli Stati Uniti non starebbero preparando alcuna azione militare imminente contro la Groenlandia. A rassicurare i legislatori americani è stato il segretario di Stato Marco Rubio, che in un briefing riservato al Congresso ha chiarito come le recenti dichiarazioni dell’amministrazione non vadano lette come il preludio a un’invasione, bensì come parte di una strategia volta a negoziare l’acquisto dell’isola dalla Danimarca. A riferirlo è il Wall Street Journal, citando fonti informate sulle discussioni interne.

Il briefing al Congresso e il nodo Groenlandia

Le parole di Rubio sono arrivate durante un incontro ad alto livello dedicato soprattutto all’operazione per catturare il presidente venezuelano Nicolás Maduro e ai piani di Washington per il futuro del Venezuela. Secondo le ricostruzioni, il segretario di Stato avrebbe monopolizzato gran parte del confronto, affrontando anche il dossier Groenlandia, diventato uno dei temi più sensibili sul piano geopolitico.

L'Europa reagisce e fa quadrato con la Danimarca

Le rassicurazioni americane non sono bastate a calmare le capitali europee. Da Parigi a Roma, da Berlino a Londra, i principali leader dell’Ue e del Regno Unito hanno preso posizione respingendo le ambizioni statunitensi sull’isola artica.

Il timore, condiviso nei palazzi europei, è che dopo il Venezuela l’amministrazione Trump possa considerare anche l’uso della forza per rafforzare il controllo americano nell’Artico. In una nota congiunta, Macron, Meloni, Merz, Starmer, insieme a Tusk, Sánchez e alla premier danese Mette Frederiksen, hanno ribadito un principio chiave: “La Groenlandia appartiene al suo popolo. Solo la Danimarca e la Groenlandia possono decidere del loro futuro”.

L'ipotesi di un accordo Usa-Groenlandia

L’intesa in cantiere avrebbe una forte valenza politica e militare, consentendo agli Stati Uniti di dispiegare più liberamente truppe ed espandere le infrastrutture militari sull’isola. La Groenlandia ospita già una base americana e il trattato con la Danimarca non pone limiti rigidi al numero di soldati Usa, purché gli incrementi vengano concordati.

Per Trump, però, questo quadro non sarebbe sufficiente. Il modello di riferimento sarebbe quello dei Compact of Free Association siglati da Washington con alcuni Paesi del Pacifico, come Micronesia, Isole Marshall e Palau, che garantiscono agli Usa piena libertà operativa militare e partnership commerciali senza dazi.

Diplomazia ancora aperta, ma la forza non è esclusa

Il possibile accordo con Nuuk lascia intendere che la strada diplomatica non sia stata abbandonata. Proprio per favorire il dialogo, Groenlandia e Danimarca hanno chiesto un incontro a Marco Rubio. Tuttavia, il progetto di Trump, nato già durante il suo primo mandato, resta sul tavolo. A rendere il quadro più inquietante sono state le parole del vice capo dello staff della Casa Bianca, Stephen Miller, secondo cui la posizione ufficiale dell’amministrazione è che “la Groenlandia dovrebbe far parte degli Stati Uniti”.

Miller ha inoltre minimizzato il rischio di una reazione militare internazionale, sostenendo che nessuno combatterebbe contro Washington per il controllo dell’isola artica.

La vera posta in gioco: risorse e rotte artiche

Dietro il confronto diplomatico si celano interessi strategici enormi: le risorse minerarie della Groenlandia, cruciali per ridurre la dipendenza americana dalla Cina e il controllo delle rotte artiche, sempre più centrali con lo scioglimento dei ghiacci. Nonostante la fermezza europea, arriva un messaggio più conciliante: Donald Trump viene descritto come “un alleato affidabile, non una minaccia per l’Europa”. Un tentativo di abbassare i toni, mentre il futuro della Groenlandia resta uno dei dossier più delicati nello scacchiere globale.