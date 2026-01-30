Gli ultimi dati della Supermedia AGI/Youtrend, pubblicata il 29 gennaio 2026, evidenziano alcuni scostamenti in un quadro politico solitamente statico. Perdite, seppur contenute, tra i partiti di centrodestra, Fratelli d'Italia incluso, che si conferma comunque primo partito. Non ne approfitta il Pd, mentre risale il Movimento 5 Stelle.

Cala tutto il centrodestra

L'ultima Supermedia del 29 gennaio 2026 elaborata da Youtrend porta notizie poco incoraggianti per la maggioranza di governo, che registra una flessione generalizzata. Il dato più rilevante riguarda il partito della premier Giorgia Meloni: Fratelli d'Italia perde lo 0,3% e scivola, seppur di poco, sotto la soglia psicologica del trenta %, fermandosi al 29,9%.

La maggioranza di governo segna il passo: tutte e tre le principali forze della coalizione arretrano contemporaneamente della stessa misura, lasciando sul campo lo 0,3% ciascuna. Questa contrazione collettiva spinge l'alleanza di centrodestra al di sotto della quota complessiva del 48%. Il partito di Meloni, pur restando saldamente in vetta alle preferenze nazionali, scivola sotto la soglia psicologica del 30%.

Non va meglio agli alleati della coalizione. Sia Forza Italia che la Lega arretrano dello 0,3% rispetto alle rilevazioni precedenti. Gli azzurri scendono all'8,6%, mantenendo comunque un leggero vantaggio sul Carroccio, che si attesta all'8,1%. L'unico segno positivo nell'area di governo arriva dalla piccola formazione di Noi Moderati, che guadagna un decimale salendo all'1,2%.

Complessivamente, però, la coalizione di centrodestra lascia sul terreno quasi un punto percentuale, fermandosi al 47,7%.

Risale il Movimento 5 Stelle

Sul fronte delle opposizioni, lo scenario è più variegato in questo sondaggio. Il Partito Democratico registra un passo indietro, perdendo lo 0,2% e scendendo al 22,2%. Al contrario, è una settimana positiva per il Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte, che mette a segno la crescita più netta della settimana: un balzo dello 0,4% che porta i pentastellati al 12,4%.

Buone notizie anche per l'Alleanza Verdi e Sinistra, che sale al 6,5% grazie a un incremento dello 0,2. Sorride anche Più Europa, che recupera lo 0,4% arrivando all'1,9%. Settimana difficile, invece, per l'area di centro.

Il cosiddetto Terzo Polo perde complessivamente consensi. Azione di Carlo Calenda cala dello 0,3% e scende sotto la soglia del tre %, fermandosi al 2,9. Anche Italia Viva di Matteo Renzi perde due decimali, attestandosi al 2,3%.