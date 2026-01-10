Secondo una rilevazione condotta da Tecnè per l'agenzia Dire, con interviste effettuate tra il 7 e l'8 gennaio, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni mantiene saldamente la vetta nella graduatoria dei leader politici italiani in base all'indice di gradimento. Tra i partiti si rafforza il Movimento 5 Stelle: per il resto i numeri appaiono stabili con il partito della premier che resta stabilmente in testa sopra il 31%.

L'ultima rilevazione di Tecnè

Nell'ultimo sondaggio Tecnè per l'agenzia Dire del 9 gennaio 2026 Giorgia Meloni guida la classifica dei leader politici.

La premier si impone con il 46,8% di preferenze, rafforzando in questo modo la sua posizione con un incremento dello 0,2% rispetto al precedente sondaggio pubblicato lo scorso 18 dicembre.

Il secondo posto è attualmente occupato dal Ministro degli Esteri Antonio Tajani (Forza Italia) che registra il 39,6% dei consensi, in leggero aumento (+0,2%) rispetto al precedente sondaggio. Resta stabile sul terzo gradino del podio il presidente del M5s Giuseppe Conte con il 31% di consensi (+0,1%).

Quarta è la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein che resta staccata dal grupop di testa e arretra leggermente allo 28,7% (-0,1%). A chiudere poi la cinquina troviamo Matteo Salvini (Lega) con il 27,5% (+0,1%).

E poi a seguire gli altri leader politici: Carlo Calenda (Azione) è al 21,5%, Angelo Bonelli al 16%), Nicola Fratoianni subito dietro con il 15,8%), Riccardo Magi al 13,5% e da ultimo l'ex premier Matteo Renzi con il 13,4%.

Il dato sui partiti politici

Il dato sui partiti è all'insegna della stabilità. Non ci sono grosse sorprese e variazioni per quanto riguarda le intenzioni di voto. Fratelli d'Italia conserva la leadership assoluta senza fare passi in avanti. Il partito della permier mantiene invariato il proprio risultato rispetto all'ultima rilevazione: si conferma così al 31,1%.

Il secondo partito italiano è il Partito Democratico che si attesta con il 21,6% (-0,2%). Se Schlein perde nella sfida a distanza con Conte per quanto riguada i leader politici nel dato sui partiti appare nettamente in testa.

Il Movimento 5 Stelle sale di alcuni decimali: il partito guidato da Giuseppe Conte ed è al 12,1% (+0,2%).

Nel centrodestra Forza Italia di Antonio Tajani registra una leggera contrazione, e scende così al 10,5% (-0,2%). La Lega di Matteo Salvini si posiziona all'8,3% (-0,1%).

Tra gli altri partiti poi Alleanza Verdi e Sinistra si attesta al 6,4% (+0,1%). Azione di Carlo Calenda è al 3,3% (+0,1%). Italia viva di Matteo Renzi raggiunge il 2,2% (+0,1%). +Europa chiude infine il dato sui partiti con l'1,5% (+0,1%).