Le recenti rilevazioni statistiche diffuse dal sondaggio SWG del 12 gennaio 2026 mostrano uno scenario in cui i rapporti di forza tra gli schieramenti rimangono sostanzialmente in equilibrio, nonostante alcune oscillazioni nelle preferenze dei singoli partiti. Fratelli d'Italia è in calo e scende sotto il 31%, pur confermandosi il primo partito italiano. Sale il Partito Democratico, stabile il Movimento 5 Stelle.

La tenuta della coalizione di governo

Il primo sondaggio SWG del 12 gennaio 2026 è stato annunciato come di consueto durante l'edizione serale del tg di La7.

Sebbene Fratelli d'Italia mantenga una posizione di assoluta preminenza nel panorama nazionale, la formazione guidata da Giorgia Meloni registra una flessione assestandosi al 30,9% (-0,4). Tale rallentamento non sembra però intaccare la solidità complessiva dell'esecutivo.

Il primo sondaggio dell'anno non è molto positivo per la premier ma è comunque non preoccupante, anche se saranno da monitorare le prossime rilevazioni. In queste ultime settimane la premier è finita nel mirino in occasione della conferenza stampa a Montecitorio di alcuni giorni fa che hanno acuito le polemiche con le opposizioni. Nel complesso però il governo tiene e gli altri partiti di governo hanno un dato più incoraggiante.

La Lega infatti ottiene l'8,3% e sale di un decimale rispetto al sondaggio di dicembre scorso. Forza Italia raggiunge il partito di Matteo Salvini attestandosi all'8,3% (+0,2). Infine Noi Moderati di Maurizio Lupi, quarto partito della maggioranza di centrodestra, resta stabile con l'1%.

I partiti all'opposizione

Andando a vedere il dato sui partiti all'opposizione, il Partito Democratico attraversa un buon periodo negli ultimi sondaggi e guadagna due decimali portandosi al 22,3% (+0,2). Il partito di Elly Schlein è il primo partito di opposizione in modo stabile e con margini molto ampi rispetto agli altri partiti. Subito dietro c'è il Movimento 5 Stelle che resta stabile con il 12,7%, in un momento delicato in cui le alleanze tra le forze di opposizione sembrano trovare nuovo slancio in vista del referendum costituzionale che si terrà in primavera.

Tra gli altri partiti troviamo Alleanza Verdi Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni che è in calo coni l 6,5% (-0,3). Anche Azione è in calo: il partito di Carlo Calenda scende al 2,9% (-0,2), Italia Viva dell'ex premier Matteo Renzi stabile al 2,2%. Infine PiùEuropa in leggero calo si attesta all'1,3% (-0,1).

Infine è in calo il dato sugli indecisi o quanti preferiscono non esprimersi: attualmente sono il 32% degli intervistati (-1%), in diminuzione rispetto all'ultimo sondaggio del 22 dicembre.