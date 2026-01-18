La nuova politica sui dazi del Presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, che ha annunciato tramite i propri canali social, sta scatenando forti tensioni commerciali tra Stati Uniti d'America ed Europa. L'intenzione di imporre una nuova ondata di dazi punitivi contro diversi Paesi europei. La motivazione, questa volta, è legata al dossier geopolitico sulla Groenlandia, che il tycoon considera fondamentale per la sicurezza nazionale e l'approvvigionamento di materie prime rare degli Stati Uniti.

I Paesi coinvolti e le scadenze dei dazi all'Europa

Secondo quanto dichiarato dalla Casa Bianca il 16 gennaio 2026, a partire dal 1° febbraio verranno applicate dazi del 10% su tutte le importazioni provenienti da otto nazioni specifiche che si sono opposte ai piani americani: Danimarca, Gran Bretagna, Finlandia, Norvegia, Svezia e Olanda. Trump ha lanciato un ultimatum durissimo: se non si raggiungerà un accordo per il controllo statunitense dell'isola artica, i dazi saliranno fino al 25% entro il mese di giugno 2026.

Il territorio della Groenlandia, pur essendo autonomo, dipende dalla Danimarca per la politica estera. La posizione ferma della premier danese Mette Frederiksen, che ha definito l'isola "non in vendita", ha innescato la reazione stizzita di Washington, che vede nell'area un punto strategico per contrastare l'influenza russa e cinese nell'Artico.

L'impatto economico sui settori chiave: automotive e lusso

Le conseguenze economiche di questa mossa potrebbero essere devastanti per l'industria europea. Gli analisti stimano che dazi del 20-25% potrebbe causare una contrazione del PIL dell'UE pari allo 0,3% nel breve periodo. I settori più a rischio sono senza dubbio l'automotive e la moda. In particolare, le case automobilistiche tedesche che producono in Europa, come il Gruppo Volkswagen, rischiano di vedere i propri margini polverizzati sul mercato americano.

Anche il settore farmaceutico è sotto osservazione: Trump ha minacciato tariffe altissime sui farmaci importati, con l'obiettivo dichiarato di costringere le aziende a spostare la produzione negli Stati Uniti.

Questa politica "America First" punta a ridurre un deficit commerciale che, nel caso dei servizi digitali e dell'industria, pende ancora a favore del Vecchio Continente.

La posizione dell'Italia e la risposta di Bruxelles

Al momento, l'Italia sembra essere stata esclusa dalla lista dei paesi direttamente sanzionati, probabilmente grazie a una linea diplomatica più prudente e meno ostile alle richieste americane sul fronte NATO. Tuttavia, le aziende italiane che forniscono componenti alla meccanica tedesca potrebbero subire danni indiretti rilevanti.

L'Unione Europea, tramite la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, ha ribadito che la sovranità europea non è negoziabile. Bruxelles sta già preparando un pacchetto di contromisure che potrebbero colpire prodotti iconici americani e servizi digitali delle "Big Tech", nel tentativo di portare Washington al tavolo delle trattative per una nuova tregua commerciale.

Oltre all'impatto diretto sui prezzi dei beni di consumo, i dazi voluti dall'amministrazione americana potrebbero innescare una reazione a catena nel settore della logistica globale. Molte aziende di spedizione stanno già monitorando la situazione per capire se sarà necessario deviare i flussi commerciali verso mercati meno restrittivi. In questo scenari, l'Unione Europea dovrà dimostrare una compatezza senza precedenti per evitare che le singole economie nazionali vengano danneggiate da una frammentazione dei rapporti transatlantici. Solo attraverso una negoziazione coordinata si potrà sperare in una riduzione delle tariffe doganali nel corso del 2026.