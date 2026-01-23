La riforma del reato di violenza sessuale torna al centro del dibattito parlamentare e politico. Il nuovo testo, firmato dalla senatrice Giulia Bongiorno, è ora sul tavolo della commissione Giustizia del Senato e approderà al voto la prossima settimana. Una riscrittura che modifica l’impianto approvato all’unanimità alla Camera e che rimette al centro non il “consenso”, ma il concetto di “dissenso” all’atto sessuale, accendendo lo scontro con le opposizioni.

Violenza sessuale, cosa prevede il nuovo testo

La proposta depositata a Palazzo Madama chiarisce che la contrarietà a un rapporto sessuale va valutata “alla luce della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso”.

In questa cornice, l’atto è considerato contrario alla volontà della persona anche quando avviene all’improvviso oppure sfruttando l’impossibilità, nelle circostanze concrete, di manifestare un dissenso esplicito. Scompare dunque il riferimento al “consenso libero e attuale”, cardine del ddl approvato alla Camera e frutto di un’intesa bipartisan tra la premier Giorgia Meloni e la segretaria del Pd Elly Schlein. Al suo posto, il testo riformulato punta sulla volontà contraria della vittima, ritenuta elemento decisivo per configurare il reato.

Pene differenziate: cosa cambia

Un altro nodo riguarda il sistema sanzionatorio. La nuova versione distingue tra diverse fattispecie:

Per la violenza sessuale “semplice”, senza ulteriori aggravanti, la pena prevista scende a una forbice tra 4 e 10 anni di reclusione, rispetto ai 6-12 anni fissati nel testo licenziato dalla Camera;

Resta invece invariato il range di 6-12 anni nei casi in cui il fatto sia commesso con violenza o minaccia, abuso di autorità o approfittando di condizioni di inferiorità fisica o psichica della vittima.

È inoltre prevista una possibile riduzione della pena, fino a un massimo di due terzi, qualora il fatto sia ritenuto di minore gravità in base alle modalità della condotta, alle circostanze concrete e al danno fisico o psicologico arrecato.

"Conta la volontà della donna"

A difendere l’impianto è la stessa Giulia Bongiorno, presidente della commissione Giustizia del Senato e relatrice del provvedimento. “Il fulcro resta la volontà della donna”, ha spiegato, sottolineando come il testo includa anche le condotte cosiddette di “freezing”, cioè gli atti sessuali compiuti a sorpresa. Per la senatrice, la riformulazione rappresenta “un punto di equilibrio” capace di tenere conto delle diverse situazioni in cui può maturare una violenza.

Le opposizioni all'attacco

Di tutt’altro avviso le forze di opposizione. Per Alleanza Verdi e Sinistra, la riscrittura “stravolge l’accordo bipartisan” raggiunto alla Camera. Si parla di un passo indietro enorme: dal principio secondo cui senza un sì non c’è rapporto, ma reato, si passerebbe a un’impostazione che, a suo giudizio, indebolisce la tutela delle donne.

Ancora più dura la posizione del Partito Democratico che definisce la proposta “retrograda e pericolosa”, accusando il nuovo testo di allontanarsi dagli standard della Convenzione di Istanbul e dalle più recenti pronunce della Cassazione. Introdurre il dissenso al posto del consenso riduce la protezione delle vittime e tradisce un impegno assunto da tutta la politica.