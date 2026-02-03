Negli ultimi giorni, le forze russe hanno intensificato le operazioni sul fronte ucraino, con manovre mirate nei settori di Kupiansk, Sumy, Huljajpole e Orichiv. Le unità impiegate, composte prevalentemente da piccoli reparti di ricognitori e fanteria leggera, hanno sfruttato le lacune nelle difese ucraine per infiltrarsi in aree chiave, mettendo alla prova le nuove linee difensive recentemente consolidate. Geolocalizzazioni e video confermano la presenza russa in insediamenti strategici come Kosipzeve e Ternuvate, anche se al momento non è stato raggiunto un controllo stabile del territorio.

Kupiansk e dintorni: zone contese

Particolare attenzione viene riservata alla parte orientale di Kupiansk, dove negli ultimi giorni si sono intensificate le tracce delle unità russe. I ricognitori, spesso immortalati mentre esponevano bandiere, sono stati segnalati in località come Kupiansk-Vuzlovyi, Curilivka e Podoli. Secondo gli analisti militari, si tratta soprattutto di pattuglie leggere che operano in maniera dinamica e frammentaria, senza consolidare posizioni durevoli. La pressione russa arriva da più direzioni: infiltrazioni da nord e sud costringono le forze ucraine a pattugliamenti continui e ad operazioni di contenimento, rendendo l’area altamente instabile e contesa. Gli esperti militari evidenziano come le infiltrazioni russe a est di Kupiansk possano avere effetti rilevanti sulla logistica e sulle comunicazioni delle unità ucraine.

La pressione continua costringe le forze di Kiev a mantenere pattugliamenti intensivi e a riorganizzare rapidamente le linee difensive, incrementando il consumo di risorse e personale. Le operazioni russe sembrano mirare non tanto a una conquista immediata, quanto a sondare le vulnerabilità delle difese ucraine, raccogliere informazioni sul terreno e destabilizzare la gestione del fronte.

Altri settori e sviluppi sul fronte

Oltre a Kupiansk, altre zone del fronte mostrano segnali di attività russa. Nell’oblast di Zaporijia, le truppe russe avanzano verso ovest, coinvolgendo località come Starukrainka e Zaleznichne, pur incontrando linee difensive ucraine rinforzate e profondamente organizzate.

A nord, nel settore di Sumy, è stata rilevata una testa di ponte russa di circa 3,5 km² nell’area di Grabowski. Nonostante la presenza russa sia significativa, il consolidamento del territorio non è ancora avvenuto, e le forze ucraine continuano a contrastare le infiltrazioni con controllo delle vie di approvvigionamento e pattugliamenti regolari. Gli esperti sottolineano che la situazione sul fronte resta altamente fluida e altamente dinamica.

Le unità russe continuano a muoversi nelle zone contese, entrando e uscendo dagli insediamenti segnalati, tra cui Kupiansk-Vuzlovyi, Curilivka, Podoli, Kosipzeve e Ternuvate. I video geolocalizzati mostrano pattuglie leggere che percorrono strade secondarie e si fermano temporaneamente vicino ad edifici strategici.

Le forze ucraine, presenti in maniera costante, effettuano controlli regolari delle vie di accesso e pattugliamenti su tutta l’area. Al momento, nessuna delle zone interessate mostra un controllo permanente da parte dei russi, confermando la dinamicità dei movimenti e l’instabilità del fronte orientale.