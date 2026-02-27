Gli ultimi dati sulle intenzioni di voto, curate dalla Supermedia Agi/Youtrend aggiornata al 26 febbraio 2026, evidenziamo una fase di inedita incertezza per il blocco di governo. Il fronte di centrodestra registra infatti una contrazione complessiva dell'1,2% nell'arco di quattordici giorni. Meno negativo il dato sulle opposizioni con il Pd che resta stabile.

I dati dell'ultima Supermedia

Nell"ultima Supermedia Agi/Youtrend si evidenzia una tendenza negativa per quanto riguarda le proiezioni per il referendum sulla riforma della giustizia. Il distacco tra i favorevoli e i contrari si è ridotto a soli 2,4 punti percentuali, con il "Sì" che scende al 51,2% e il "No" che sale al 48,8%.

Alcuni istituti di ricerca segnalano ormai una situazione di sostanziale pareggio o addirittura un'inversione di tendenza a favore dei contrari.

Per quanto riguarda invece le intenzioni di voto dei partiti il calo della maggioranza non sembra essere causato direttamente da Futuro Nazionale, il movimento guidato da Roberto Vannacci, che appare sostanzialmente fermo al 3%.

Fratelli d'Italia,.il partito della premier Giorgia Meloni, flette dello 0,6% portandosi al 29,1%. Restando nel centrodestra Forza Italia di Antonio Tajani resta all'8,9% (-0,2%), mantenendo il vantaggio sulla Lega di Matteo Salvini che scivola al 7,0% (-0,4%). Noi Moderati di Maurizio Lupi infine, quarto partito della maggioranza, resta fermo all'1,1%.

I partiti all'opposizione

Andando a vedere il dato dei partiti di opposizione in questo sondaggio il Partito Democratico di Elly Schlein mntiene la sua quota al 22,1%, mentre Alleanza Verdi e Sinistra di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli mostra una crescita significativa (+0,4%), raggiungendo il 6,7%.

Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte cala leggermente all'11,8%. Azione di Carlo Calenda guadagna terreno salendo al 3,4% (+0,2%), mentre Italia Viva (2,2%) e +Europa (1,6%) segnano lievi perdite.

Analizzando i raggruppamenti del 2022, il centrodestra scende complessivamente al 46,0%. Di contro, il centrosinistra recupera lo 0,3% attestandosi al 30,4%, mentre l'area del Terzo Polo risale al 5,7%.