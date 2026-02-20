L'ultima Supermedia Youtrend/Agi del 19 febbraio 2026 evidenzia un forte arretramento per due partiti della maggioranza, Fratelli d'Italia e Lega. In parte queste perdite possono essere dovute all'ascesa del nuovo partito di Roberto Vannacci. Per il resto troviamo un quadro politico pressoché stabile. Per quanto riguarda il referendum recupera terreno il fronte del No alla riforma dela giustizia.

I dati dell'ultimo sondaggio

I dati dell'ultima Supermedia Youtrend/Agi, media dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto, ci indicano qualche alcune importanti novità.

La Lega scende di quasi un punto percentuale e accusa il colpo più duro scivolando al 7,1%. Il partito della premier Giorgia Meloni invece arretra al 29,3%, con una perdita di sei decimali. FdI imane comunque il primo partito italiano, ma in queste settimane molto intense sul piano del dibattito politico sembra accusare e vede una piccola incrinatura.

L'unico partito a non essere in negativo è Forza Italia con il 9,1% (+0,2), mentre Noi Moderati è all'1% (-0,2). Il nuovo partito di Roberto Vannacci invece debutta nella Supermedia con un incoraggiante 3%, un dato importante per un partito appena nato e che deve la sua forza alla popolarità dell'ex generale che ha deciso di abbandonare la Lega nelle ultime settimane, in forte critica con Matteo Salvini e con la linea governativa.

A livello di aggregazioni, l'ascesa di Futuro Nazionale di Vannacci colpisce duramente il blocco di governo, che scende complessivamente al 46,6% con un calo dell'1,5%.

I partiti all'opposizione

Andando a vedere il dato sui partiti di opposizione piccolo passo indietro per il Movimento 5 Stelle che in questo sondaggio scivola all'11,8%. Il Partito Democratico sale invece di poco e si porta al 22,1%. Stabile poi Alleanza Verdi Sinistra con il 6,4%.

Tra gli altri partiti poi troviamo Azione di Carlo Calenda che mostra una buona vitalità raggiungendo il 3,4%. Sostanzialmente invariato il peso di Italia Viva che raccoglie il 2,4%, mentre arretrano leggermente i radicali di +Europa (1,6%).

La coalizione progressista resta stabile sulla soglia del 30%, mentre le forze liberali del Terzo Polo guadagnano terreno arrivando al 5,8%.

Per quanto concerne il referendum costituzionale sulla giustizia, si assiste a una sfida sempre più serrata: i favorevoli alla riforma scendono al 52,9%, tallonati dai contrari che risalgono al 47,1%, riducendo al minimo la distanza tra i due orientamenti.