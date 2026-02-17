I più recenti sondaggi politici fotografano un panorama politico in lieve ma significativa evoluzione. Le intenzioni di voto registrano un arretramento sia per le principali forze della destra sia per il Partito Democratico, mentre il Movimento Cinque Stelle mostra una contenuta ripresa. Si tratta di variazioni percentuali limitate, ma capaci di incidere sugli equilibri complessivi, soprattutto in una fase di crescente volatilità elettorale.

La maggioranza in lieve calo nei sondaggi

Secondo i sondaggi politici, Fratelli d'Italia si conferma primo partito con il 29,8%.

Il dato, pur mantenendo la formazione in testa alle preferenze, evidenzia una leggera flessione rispetto alle precedenti rilevazioni. La soglia del 30% lontana di un soffio, segnale di un possibile rallentamento nella spinta propulsiva della forza di governo.

Anche il Partito Democratico, appare in calo e si attesta al 22%. La principale forza di opposizione non riesce al momento a colmare la distanza dal vertice, mentre sconta una competizione interna al campo progressista e una difficoltà nel consolidare un consenso più ampio e trasversale. Il dato conferma una fase di assestamento piuttosto che di crescita.

Il Movimento 5 Stelle in risalita

Diversa la dinamica che emerge dai sondaggi per il Movimento 5 Stelle, che sale all’11,8%.

La risalita, pur contenuta, rappresenta un segnale politico rilevante. L’attenzione ai temi sociali e al potere d’acquisto sembra intercettare una parte di elettorato sensibile alle politiche di sostegno economico, contribuendo a rafforzare la posizione del Movimento nel quadro complessivo.

Nel centrodestra, i sondaggi indicano Forza Italia all’8,4% e Lega al 6,4%. La distanza tra le due forze conferma un equilibrio interno che vede Forza Italia leggermente avanti. Per la Lega il dato segnala una fase di stabilizzazione su livelli inferiori rispetto al passato, in un contesto di competizione interna alla coalizione.

Sul versante progressista, i sondaggi invece attribuiscono a Alleanza Verdi e Sinistra il 6,6%.

La formazione consolida così la propria presenza, contribuendo a un quadro frammentato nell’area di sinistra. Il peso di questa componente risulta determinante nelle dinamiche di coalizione e nelle prospettive di alleanze future.

L’analisi complessiva evidenzia un elettorato sempre meno ancorato alle appartenenze tradizionali e più incline a spostamenti anche minimi. In un sistema proporzionale, variazioni di pochi decimali possono tradursi in effetti rilevanti sulla distribuzione dei seggi e sulla forza contrattuale delle singole forze politiche.

Non tutti i sondaggi politici coincidono perfettamente nei valori assoluti, ma la tendenza appare condivisa: una lieve flessione della destra nel suo complesso, un arretramento del Partito Democratico e un recupero del Movimento Cinque Stelle.

Il quadro resta fluido e soggetto a possibili ulteriori variazioni, anche alla luce delle prossime scadenze politiche.

La media dei sondaggi suggerisce quindi una fase di transizione, più che un cambiamento radicale degli equilibri. Fratelli d’Italia mantiene un vantaggio significativo, ma la distanza dagli avversari non appare inattaccabile. Il Partito Democratico è chiamato a rafforzare la propria proposta politica, mentre il Movimento Cinque Stelle punta a consolidare la recente crescita.