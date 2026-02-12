I dati dell'ultima Supermedia elaborata da Youtrend per conto di Agi evidenziano scossoni rilevanti negli equilibri interni alla destra italiana. Il dato più significativo riguarda l'esordio di Futuro Nazionale, la compagine creata da Roberto Vannacci, che raccoglie immediatamente il 2,9 percento delle preferenze. Calo brusco della Lega, lieve invece per FdI, Pd e M5s.

Il nuovo partito di Vannacci

Il nuovo partito Futuro Nazionale è al centro di tutti i recenti sondaggi politici e anche dell'ultima Supermedia Youtrend/Agi del 12 febbraio 2026.

Il neo partito è poco sotto il 3%.

Questa ascesa di Vannacci sembra avvenire, almeno per il momento, a spese dirette della Lega che subisce un tracollo dello 0,7% scivolando al 7,4%. Di questa instabilità beneficia ampiamente Forza Italia. Il partito di Antonio Tajani gode di un incremento dello 0,5% e in questo modo consolida la propria posizione al 9,1%, aumentando considerevolmente il distacco dai leghisti.

Fratelli d’Italia si mantiene saldamente in cima alla classifica con il 29,7%, pur lasciando sul campo due decimi di punto. Nel centrodestra dunque le forze politiche si stanno riequilibrando e sarà interessante vedere i dati dei prossimi sondaggi nelle settimane a venire per capire se il fenomeno Vannacci potrà dar fastidio ai patiti di governo.

I partiti all'opposizione

Sul fronte delle opposizioni nel sondaggio si registra una sostanziale stasi per il Partito Democratico, che si posiziona al 22,1% perdendo appena uno 0,1. Contrazione anche per il Movimento 5 Stelle, che arretra dello 0,4% fermandosi proprio sulla soglia del 12%.

Anche Alleanza Verdi Sinistra è in calo di due decimali e scende al 6,3 %. Al contrario Azione mostra segnali di vitalità salendo al 3,2% (+0,3) mentre Italia Viva resta inchiodata al 2,3%. Chiudono il quadro Più Europa all'1,7% e Noi Moderati all'1,1%.

Analizzando le coalizioni politiche secondo i criteri delle ultime consultazioni nazionali, lo schieramento di governo raccoglie il 47,2% dei consensi, perdendo mezzo punto nel confronto settimanale. Una flessione identica viene registrata dal blocco di centrosinistra che si attesta al 30,1%.