La frattura è ormai irreversibile. L’uscita di scena di Roberto Vannacci dalla Lega segna uno dei momenti più delicati per il Carroccio degli ultimi mesi e apre una resa dei conti interna che va ben oltre la singola scelta personale. La decisione del generale, maturata lontano dai tavoli del confronto politico, viene vissuta dai vertici leghisti come un atto di rottura, se non di opportunismo politico.

Matteo Salvini, secondo quanto filtra da ambienti del partito, non nasconde la propria delusione. Non tanto – o non solo – per l’addio in sé, quanto per il metodo e per il messaggio che questa scelta manda all’elettorato e alla base militante.

In un momento in cui la Lega rivendica compattezza e identità, la mossa di Vannacci viene letta come un colpo inferto dall’interno.

Insorge la giovanile della Lega

Il malcontento emerge dalle parole di Eterno Ferenc Venturelli, uno dei volti nuovi della Lega, che parla apertamente di una battaglia politica condivisa e poi abbandonata: "Questa è una battaglia che si stava combattendo insieme. Vannacci ha deciso di fare il lupo solitario. Ma i lupi, quelli veri, vanno in branco. Ha usato la Lega, e questo a me dispiace".

A far sentire la propria voce è soprattutto il fronte giovanile. Federico Ferrari, segretario della Lega Giovani di Roma, prende posizione contro l’addio di Vannacci, mentre il messaggio più netto arriva da Luca Toccalini, deputato della Lega e coordinatore federale della Lega Giovani, che fissa una linea invalicabile: "La Lega si serve.

Della Lega non ci si serve".

Una frase che suona come una sentenza politica e che viene immediatamente rilanciata sui social da Dario Moretti, consigliere comunale di Rolo, a dimostrazione di come il caso Vannacci stia diventando un simbolo interno: quello di una Lega che rifiuta personalismi e fughe in avanti.

Nel frattempo la polemica si sposta anche sul terreno mediatico. Il gruppo social di destra Esperia sceglie la via dell’ironia feroce, pubblicando un’immagine che ritrae Vannacci come un marinaio. Un attacco che non prende di mira la divisa, ma la coerenza politica: "Non per l’uniforme – chiariscono – ma per le promesse". Un messaggio che punta dritto al tema più scomodo: quello degli impegni presi e, secondo i critici, non mantenuti.

Spaccature e crepe nel partito

Eppure, nel quadro di un partito compatto nella critica, non mancano le crepe. Claudiu Stanasel, esponente della Lega e vicepresidente del Consiglio comunale di Prato, si schiera apertamente dalla parte di Vannacci, difendendo la sua scelta e prendendo le distanze dal coro di accuse. Una posizione che pesa, perché arriva dall’interno del partito e segnala che il caso è tutt’altro che chiuso.

A sostenere il generale c’è anche Azzurra Barbuto, del Movimento delle Bandiere, che esprime pubblicamente il proprio appoggio, rafforzando l’idea che Vannacci stia cercando – o stia già costruendo – un proprio spazio politico alternativo.