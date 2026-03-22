Intervistato dal quotidiano Domani il leader del Movimento 5 Stelle contesta duramente la linea di Palazzo Chigi sul caso che coinvolge il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Conte respinge l'idea che si sia trattato di una semplice svista, parlando invece di una condotta gravemente deficitaria sul piano della responsabilità. L'ex premier attacca anche il governo e Meloni dopo le dichiarazioni della premier sulla vicenda.

Il duro attacco di Conte

Giuseppe Conte esprime una posizione durissima sul caso Delmasto. Il fatto che un esponente importante del governo sia coinvolto in qualche modo con ambienti legati alla mafia è grave.

"Un sottosegretario alla Giustizia disonora le istituzioni con grave danno d'immagine anche sul piano internazionale". Queste le parole del leader del Movimento 5 Stelle intervistato dal quotidiano Domani.

Secondo l'ex Premier, è inammissibile che un esponente di governo con deleghe così delicate, già sanzionato per la gestione di atti riservati, dichiari di non essere stato a conoscenza dei legami d'affari tra una sua società e i parenti di un esponente di spicco della criminalità organizzata romana. Conte annuncia già le misure intraprese volta a chiedere la revoca di Delmastro e punta il dito più in generale sulla condotta del governo su questi casi.

Chiesta la revoca di Delmastro

L'analisi di Conte si estende alla gestione politica della vicenda: egli sostiene che per l'attuale maggioranza certi intrecci siano diventati consuetudinari.

Il Presidente del M5s sottolinea come la questione non sia isolata, ma coinvolga diversi esponenti locali di Fratelli d'Italia e abbia lambito i vertici dell'amministrazione carceraria e dello stesso Ministero della Giustizia. Conte giudica inverosimile che un uomo delle istituzioni non fosse informato sulla caratura dei propri partner commerciali, dato che tali dettagli erano stati ampiamente riportati dagli organi di stampa negli anni passati.

Il leader pentastellato solleva inoltre una questione di decoro istituzionale, affermando che simili comportamenti danneggiano la reputazione del Paese a livello globale. Egli punta il dito contro la Premier, accusandola di non aver rimosso il sottosegretario nonostante i precedenti giudiziari e ipotizzando che Meloni possa trovarsi in una posizione di debolezza, quasi di soggezione, nei confronti di vari membri della sua coalizione coinvolti in vicende opache.

Sul piano delle proposte, Conte ribadisce che la moralità pubblica resta il pilastro del suo progetto politico. Egli accusa il centrodestra di aver ostacolato sistematicamente le norme sul conflitto di interessi e conclude annunciando di aver già intrapreso azioni parlamentari urgenti per revocare l'incarico al sottosegretario, criticando aspramente anche la conduzione della Commissione Antimafia.