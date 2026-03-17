Un possibile intervento dell’Italia nello Stretto di Hormuz "sarebbe un passo verso il coinvolgimento". A ribadirlo è stata la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenuta nel corso della trasmissione Quarta Repubblica su Rete 4, commentando la richiesta avanzata dagli Stati Uniti agli alleati per contribuire a una coalizione finalizzata a garantire la sicurezza e la libertà di navigazione nell’area.

Le parole di Meloni

La premier ha evidenziato come la salvaguardia delle rotte marittime rappresenti una priorità condivisa a livello internazionale.

Tuttavia, ha precisato che un eventuale intervento diretto nello Stretto comporterebbe inevitabilmente un passo in più verso un coinvolgimento più ampio nello scenario di crisi. Proprio per questo, al momento l’Italia preferisce concentrare i propri sforzi sul potenziamento della missione Aspides, attiva nel Mar Rosso per garantire la sicurezza del traffico commerciale.

Giorgia Meloni ha spiegato: "Da una parte per noi è fondamentale, ovviamente, la libertà di navigazione, che è oggetto anche oggi di uno statement che è stato fatto con i nostri partner. intervenire significa oggettivamente fare un passo in avanti nel coinvolgimento. Quello che noi possiamo fare adesso - ha aggiunto - è rafforzare Aspides, quindi parliamo del Mar Rosso".

E ancora: "'C'è un tema di monitoraggio, di attenzione verso i nostri militari che sono molti nell'area, particolarmente per quello che riguarda Erbil e il Kuwait, anche se i militari che sono rimasti sono stati ridotti, sono rimasti sono quelli strettamente necessari a far camminare missioni che dobbiamo ricordare essere importanti, che sono missioni contro il terrorismo, internazionali, perché è molto importante secondo me la nostra solidarietà in questo momento e la nostra presenza per i paesi del Golfo che sono nostri partner strategici e perché noi in quella zona, in quell'area abbiamo decine di migliaia di italiani"

Nel frattempo, sul piano internazionale cresce la preoccupazione

Nel frattempo, sul piano internazionale cresce la preoccupazione per l’evoluzione dello scontro tra Israele e Hezbollah, soprattutto in vista di una possibile operazione terrestre in Libano.

In una dichiarazione congiunta, i leader di Italia, Canada, Francia, Germania e Regno Unito hanno espresso forte preoccupazione per l’intensificarsi delle violenze, invitando le parti a impegnarsi in negoziati concreti per una soluzione politica stabile.

"Siamo profondamente preoccupati per l’escalation della violenza in Libano e chiediamo un impegno concreto da parte dei rappresentanti israeliani e libanesi per negoziare una soluzione politica sostenibile. Sosteniamo con forza le iniziative volte a facilitare i colloqui ed esortiamo a una immediata de-escalation", si legge nella nota. I leader spiegano: "Gli attacchi di Hezbollah contro Israele e il fatto che vengano presi di mira civili devono cessare, e il gruppo deve disarmarsi.

Condanniamo la decisione di Hezbollah di unirsi all’Iran nelle ostilità, decisione che mette ulteriormente a rischio la pace e la sicurezza regionali" e ribadiscono: "Condanniamo gli attacchi diretti contro civili, infrastrutture civili, operatori sanitari e strutture sanitarie, nonché contro la Forza ad interim delle Nazioni Unite in Libano. Queste azioni sono inaccettabili e chiediamo a tutte le parti di agire nel rispetto del diritto internazionale umanitario". Per poi concludere: "Una significativa offensiva terrestre israeliana avrebbe conseguenze umanitarie devastanti e potrebbe portare a un conflitto prolungato. Deve essere evitata. La situazione umanitaria in Libano, compresi gli sfollamenti di massa in corso, è già profondamente allarmante".