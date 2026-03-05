A Malta è stata introdotta una nuova misura rivolta ai giovani: chi deciderà di rinunciare a prendere la patente di guida potrà ricevere fino a 25mila euro. L’iniziativa è stata lanciata dal governo laburista con l’obiettivo di ridurre il traffico e favorire forme di mobilità più sostenibili. Il programma è già operativo e i primi 100 giovani sotto i 30 anni hanno scelto di aderire, accettando di non guidare per cinque anni in cambio dell’incentivo economico. Per consentire loro di spostarsi comunque con facilità, lo Stato ha previsto anche l’utilizzo gratuito degli autobus in tutto l’arcipelago, offrendo un’alternativa concreta all’auto privata.

La necessità di intervenire su un problema sempre più evidente nel Paese

Attualmente a Malta circolano circa 457mila automobili, mentre nell’ultimo trimestre del 2025 sono state registrate 3.754 nuove immatricolazioni. Se questi numeri vengono rapportati alla popolazione possono sembrare relativamente sostenibili, ma la situazione cambia se si considera l’estensione del territorio: Malta conta 317 chilometri quadrati. Di conseguenza il rapporto tra spazio disponibile e numero di veicoli rappresenta una sfida importante per la viabilità. Nella graduatoria mondiale che mette in relazione popolazione e auto in circolazione, Malta occupa il 32° posto. Nella stessa classifica l’Italia si colloca al 12° posto, mentre al primo posto figura San Marino.

Il governo laburista guidato dal primo ministro Robert Abela ha deciso di introdurre questo incentivo proprio per ridurre la pressione del traffico e gestire meglio lo spazio limitato disponibile sull’isola. Il provvedimento si inserisce inoltre in un contesto demografico particolare: a differenza di molti altri Paesi europei, Malta registra uno dei tassi di crescita della popolazione più elevati del continente, con un aumento del 3,83% nell’ultimo anno.

Negli ultimi vent’anni la densità abitativa dell’arcipelago è cresciuta in modo significativo, passando da 1.263 a 1.766 abitanti per chilometro quadrato, mentre in Italia il dato rimane al di sotto delle 200 persone per chilometro quadrato. Anche la popolazione complessiva è aumentata rapidamente: in circa dieci anni i residenti sono passati da 440mila a circa 550mila.

Come funziona il bonus

Il programma prevede che i giovani che scelgono di aderire rinuncino a guidare per un periodo di cinque anni. Questo divieto non vale soltanto all’interno del territorio maltese, ma si estende anche all’estero, rendendo l’impegno valido ovunque.

Chi dovesse violare le condizioni stabilite rischia una sanzione di circa 5mila euro, oltre alla possibilità di affrontare anche conseguenze di natura penale. Terminato il periodo di cinque anni, chi vorrà ottenere nuovamente la patente dovrà seguire un corso di formazione della durata di 15 ore prima di poter tornare alla guida.

Il progetto ha già iniziato a utilizzare una parte significativa dei fondi disponibili: circa metà dei 5 milioni di euro stanziati per l’iniziativa è stata infatti già impiegata.

Secondo quanto spiegato dal governo, l’iniziativa non punta soltanto a ridurre il tempo trascorso nel traffico, ma fa parte di una strategia più ampia dedicata alla mobilità sostenibile, con l’obiettivo di diminuire l’impatto ambientale dei trasporti e migliorare la qualità della vita nelle città dell’arcipelago.