Gli ultimi dati della Supermedia Agi/Youtrend del 26 marzo fotografano in parte gli effetti immediati del recente verdetto referendario, delineando uno scenario di forte instabilità per l'attuale maggioranza. Il partito della premier Giorgia Meloni scivola e si assesta intorno al 28%. Ottimo balzo in avanti del Movimento 5 Stelle, piccola crescita per il Partito Democratico.

Il nuovo assetto delle forze politiche

Il fallimento della proposta costituzionale ha innescato una serie di defezioni eccellenti: hanno rassegnato le dimissioni il sottosegretario Andrea Delmastro, la ministra del Turismo Daniela Santanchè e il capo di gabinetto di via Arenula, Giusi Bartolozzi, mentre all'interno di Forza Italia si è dato il via a un rimpasto delle cariche con Maurizio Gasparri che si è dimesso dal ruolo di capogruppo al Senato.

Tutto ciò sta provocando un piccolo terremoto politico. E per ora, a farne le spese, è principalmente il primo partito italiano.

Il dato più eclatante infatti riguarda Fratelli d’Italia, che scivola al 28,2%. Si tratta della performance più bassa registrata dal partito di Giorgia Meloni negli ultimi due anni. Di contro, si osserva una spinta decisa del Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che cresce di 1,3 punti percentuali in un mese. Bene anche il Partito Democratico di Elly Schlein, con una crescita più contenuta, che sale al 21,8% (+0,2)

Altri partiti e coalizioni

Andando a vedere il dato sugli altri partiti Forza Italia si attesta all'8,9% (+0,2), mentre la Lega di Matteo Salvini scivola al 6,3% (-0,2).

Stabile il dato di Alleanza Verdi/Sinistra con il 6,7%. Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci, cresce portandosi così al 3,6% (+0,4). Azione di Carlo Calenda è al 3% in calo (-0,3), stabile Italia Viva di Matteo Renzi con il 2,2%, infine +Europa è all'1,5 % (-0,1) e Noi Moderati all'1,2% (+0,1).

La vera novità politica che emerge da questo sondaggio però è il confronto tra i blocchi. Per la prima volta, il cosiddetto "Campo Largo" (composto da PD, M5S, AVS, Italia Viva e +Europa) compie il sorpasso sulla coalizione di centrodestra. L'aggregato delle opposizioni progressiste sale infatti al 45,4% (+0,9), superando lo schieramento di governo che scende al 44,6% (-0,5).