In vista dell'imminente appuntamento referendario sulla giustizia, l'ultimo sondaggio dell'istituto Swg per il Tg La7, datato 16 marzo, offre una panoramica aggiornata sui rapporti di forza tra le compagini politiche nazionali. Il primo partito resta quello di Giorgia Meloni che si conferma stabile. In crescita il M5s, relativa stabilità tra le altre forze politiche.

Il dato sui partiti

Non ci sono grandi sorprese nel sondaggio SWG. Il consueto dato settimanale, annunciato il lunedì durante il tg serale di La7, vede la formazione guidata da Giorgia Meloni in testa indisturbata, con una quota di preferenze del 29,4%.

Questa stabilità, in assenza di oscillazioni rispetto alla scorsa settimana, permette a Fratelli d’Italia di incrementare il distacco sul Partito Democratico.

I dem, infatti, registrano una lieve flessione dello 0,1%, scivolando al 21,7%. Al contrario, si muove in territorio positivo il Movimento 5 Stelle, che rispetto all'ultimo sondaggio sale di tre decimali e si porta al 12,3%.

Nel complesso per i primi tre partiti italiani il quadro è di relativa stabilità, a pochi giorni da un importantissimo appuntamento elettorale. Il referendum del 22 e 23 marzo infatti sarà di cruciale importanza per i partiti di maggioranza e di opposizione: la vittoria del NO o del Sì potrebbe aprire a nuovi scenari e influire anche sulle intenzioni di voto per i partiti.

Calo per Forza Italia e Lega

Tra gli altri partiti in questo sondaggio si osserva una contrazione identica per tre diversi schieramenti: Forza Italia, Lega e Alleanza Verdi e Sinistra cedono tutti lo 0,2%. A seguito di questo arretramento gli azzurri guidati da Antonio Tajani si posizionano sulla soglia tonda dell'8%. Il Carroccio di Matteo Salvini invece e la coalizione guidata da Bonelli e Fratoianni si ritrovano appaiati a quota 6,8%.

Nelle posizioni intermedie, si registra un curioso pareggio tra Azione e il movimento di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale, entrambi attestati al 3,5%. Per quanto riguarda le altre formazioni, Italia Viva arretra leggermente al 2,3%, mentre +Europa e Noi Moderati chiudono la rilevazione rispettivamente all'1,5% e all'1,1%. Infine il dato sull'astensionismo: il dato resta al 30%, invariato rispetto a sette giorni fa.