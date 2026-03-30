A una settimana di distanza dalle turbolenze referendarie che hanno scosso i palazzi del potere, il nuovo sondaggio SWG per La7 fotografa un quadro politico in fase di assestamento. Nonostante le indiscrezioni di tensioni interne all'esecutivo, il partito della Premier tiene, mentre si registrano movimenti significativi nelle retrovie e nell'area dell'opposizione. Salgono sia PD che M5s, in calo la Lega.

PD e M5s accorciano le distanze

L'ultimo sondaggio SWG del 30 marzo 2026, annunciato di consueto durante il tg serale di La7, registra alcuni elementi importanti.

Fratelli d’Italia si conferma saldamente al vertice delle intenzioni di voto. Il partito guidato da Giorgia Meloni rimane stabile al 29,5%, non risentendo, almeno nel consenso immediato, del clima di incertezza post-voto.

Il segnale più forte arriva però dal Partito Democratico. La formazione di Elly Schlein mette a segno un incremento dello 0,5%, portandosi al 22,0%. Si tratta della crescita più rilevante tra i partiti principali, segno che l'opposizione sta capitalizzando il momento di difficoltà della maggioranza. Oltre al balzo dei democratici, si nota la tenuta del Movimento 5 Stelle. Il partito di Giuseppe Conte guadagna uno 0,1%, attestandosi al 12,3%.

Calo per la Lega

All'interno della coalizione di governo, i pesi specifici cambiano leggermente in questo sondaggio.

Forza Italia registra un timido segno più (+0,1%), salendo al 7,9%, mentre la Lega di Matteo Salvini subisce una flessione dello 0,2%, scivolando al 6,6% e venendo agganciata da Verdi e Sinistra (stabili al 6,6%).

Nelle aree più frammentate dello scacchiere politico: Azione e Futuro Nazionale (partito di Roberto Vannacci) rimangono immobili rispettivamente al 3,4% e 3,3%. In sofferenza Italia Viva, che perde lo 0,2% scendendo al 2,3%. Leggera flessione anche per Noi Moderati (1,1%, -0,1%), mentre +Europa resta inchiodata all'1,4%.

Dato di estremo rilievo rimane quello di chi "Non si esprime": la quota di indecisi e potenziali astenuti resta altissima, al 29%, una cifra che da sola potrebbe ribaltare qualsiasi equilibrio se tornasse attivamente alle urne.