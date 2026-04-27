Il Quirinale ha inviato il 27 aprile 2026 una lettera al Ministero della Giustizia, chiedendo informazioni sulla grazia concessa a Nicole Minetti. La Presidenza della Repubblica fa riferimento al decreto di clemenza del 18 febbraio 2026, adottato su proposta favorevole del Ministro della Giustizia. La richiesta di chiarimenti segue notizie di stampa che hanno sollevato dubbi sulla veridicità degli elementi nella domanda di clemenza.

La lettera del Quirinale specifica: “In riferimento al decreto di concessione della grazia alla signora Minetti adottato dal Presidente della Repubblica, su proposta favorevole del Ministro della Giustizia, lo scorso 18 febbraio 2026, e alle conseguenti notizie di stampa in ordine alla supposta falsità degli elementi rappresentati nella domanda di clemenza, su indicazione del Signor Presidente prego di voler provvedere ad acquisire con cortese urgenza le necessarie informazioni idonee a riscontrare la fondatezza di quanto rappresentato da un organo di stampa”.

Verifiche Ministero Giustizia

Il Ministero della Giustizia ha avviato le verifiche richieste dal Quirinale. Gli uffici ministeriali accertano i fatti con la Procura Generale della Corte d'Appello di Milano, da cui giunse il parere favorevole, non vincolante, alla grazia. Il parere fu firmato dal sostituto Gaetano Brusa, già presidente del tribunale di Sorveglianza di Genova.

Il Procuratore Generale di Milano attende delega ministeriale per ulteriori accertamenti, anche all'estero, sul caso Minetti. Il parere favorevole era motivato dalla difficoltà per Minetti di gestire l'affidamento in prova, dovendo assistere un minore con grave patologia che richiedeva terapie specialistiche all'estero.

Competenza sulla grazia

Il Quirinale ha sottolineato che la richiesta è stata rivolta al Ministero della Giustizia, unico ente competente per l'attività istruttoria sulle domande di grazia. Tale esclusiva competenza è stata affermata dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 200 del 2006). Il Ministero, in via Arenula a Roma, è cruciale nella gestione delle procedure di grazia, svolgendo le verifiche preliminari alla decisione finale presidenziale.

La vicenda resta al centro dell'attenzione istituzionale, in attesa degli esiti delle verifiche sollecitate dal Quirinale e avviate dal Ministero della Giustizia.