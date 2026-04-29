La Commissione Bilancio del Senato ha respinto l’emendamento Lega per la proroga delle concessioni balneari nelle zone colpite da eventi meteorologici eccezionali. La decisione è giunta dopo il parere contrario del Ministero dell’Economia, per mancanza di coperture economiche.

L’emendamento, a firma di Massimiliano Romeo, era stato approvato dalla Commissione Ambiente. Prevedeva uno slittamento di tre anni per le concessioni danneggiate da erosione o eventi climatici estremi (come quelli del gennaio 2026 in Sicilia, Calabria e Sardegna). Le concessioni sarebbero rimaste valide fino al 30 settembre 2030, o al 31 marzo 2031 in caso di difficoltà oggettive nelle gare.

Bocciatura per assenza di coperture finanziarie

La proroga era condizionata all'individuazione di investimenti “indifferibili e necessari” per il ripristino delle aree demaniali e il recupero dei beni danneggiati, con ammortamento oltre il 30 settembre 2027 o il 31 marzo 2028. La Commissione Bilancio ha bocciato l’iniziativa, accogliendo il parere negativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per l’assenza di coperture finanziarie.

La scadenza originaria delle concessioni balneari era il 31 dicembre 2023. Con il governo Meloni, era stata estesa al 30 settembre 2027, prorogabile al 31 marzo 2028 per contenzioso. L’emendamento della Lega avrebbe rappresentato un nuovo tentativo di slittamento.

Critiche e rischi europei

Il testo si basava su eventi eccezionali ed erosione costiera per la proroga. Italia Viva (senatrice Silvia Fregolent) ha criticato l’operazione come un “do ut des”, che trasferisce ai privati l’onere degli interventi in cambio della proroga, aggirando le regole europee. Si temono infrazioni, blocco dei fondi UE e un grave danno alla credibilità del sistema giuridico italiano. La vicenda si inserisce nel dibattito sulle concessioni demaniali marittime, tema di attenzione europea per concorrenza e trasparenza.