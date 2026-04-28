A Roma, il 28 aprile 2026, le due associazioni dei consiglieri di Stato hanno diffuso un documento di forte richiamo, chiedendo con determinazione di escludere il ricorso al voto segreto per il conferimento degli incarichi all'interno dell'istituto. La loro posizione è chiara e perentoria, come si legge nel testo: “Si escluda il ricorso al voto segreto per il conferimento degli incarichi. Serve il criterio dell'anzianità a tutela dell'indipendenza dell'istituto”. Questa presa di posizione sottolinea l'urgenza di garantire la massima trasparenza e autonomia nelle procedure di nomina dei vertici.

Le associazioni hanno formulato questa richiesta cruciale a seguito di un'assemblea congiunta, durante la quale è stata espressa una profonda preoccupazione. Hanno evidenziato che l'abbandono del criterio dell'anzianità di ruolo comporterebbe un rischio significativo: la designazione dei vertici dell'istituto potrebbe subire "indebite interferenze anche del potere politico". Tale scenario, a loro avviso, minerebbe la credibilità e l'efficacia dell'organo. Il documento è stato redatto in particolare dopo il fallimento della nomina del presidente aggiunto del Consiglio di Stato, Luigi Carbone, avvenuta lo scorso 15 aprile 2026. Quella nomina, cruciale per l'istituto, era saltata proprio in occasione di un voto segreto, un episodio che ha acceso i riflettori sulle criticità del sistema.

Attualmente, la proposta relativa a tale nomina è tornata in commissione per ulteriori e approfondite valutazioni, evidenziando la complessità della situazione.

La richiesta di trasparenza e il ruolo dell'anzianità

Nel loro documento, le associazioni dei consiglieri di Stato ribadiscono con fermezza la necessità imprescindibile di adottare il criterio dell’anzianità per la scelta dei vertici. Questo approccio è considerato uno strumento fondamentale e insostituibile per garantire pienamente l'indipendenza dell’istituto da qualsiasi condizionamento esterno. La richiesta assume un rilievo ancora maggiore alla luce della mancata nomina di Luigi Carbone come presidente aggiunto del Consiglio di Stato, un episodio che ha palesemente messo in luce le criticità intrinseche e i potenziali pericoli legati all'utilizzo del voto segreto in contesti così delicati.

Le associazioni sono convinte che la trasparenza assoluta nella selezione dei vertici sia non solo auspicabile, ma essenziale per prevenire possibili influenze esterne e per assicurare il corretto e imparziale funzionamento dell’organo, preservandone l'integrità e l'autorevolezza.

Il Consiglio di Stato: pilastro della giustizia amministrativa

Il Consiglio di Stato rappresenta il massimo organo di giustizia amministrativa in Italia, un pilastro fondamentale del sistema giuridico nazionale. Le sue funzioni sono molteplici e di cruciale importanza: ha il compito primario di fornire pareri qualificati al Governo su atti normativi complessi e di giudicare in secondo grado le controversie che sorgono tra i cittadini e le pubbliche amministrazioni, garantendo così la tutela dei diritti e la legalità dell'azione amministrativa.

L’istituto svolge inoltre una preziosa funzione consultiva, contribuendo attivamente alla definizione degli indirizzi amministrativi e normativi del Paese. In questo contesto, la nomina dei suoi vertici riveste un'importanza strategica e centrale. È attraverso una selezione rigorosa e trasparente che si può assicurare la tutela dell'autonomia e dell'imparzialità delle decisioni assunte, elementi indispensabili per la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e per la salvaguardia dello stato di diritto.