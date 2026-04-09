In un clima di forte tensione a Montecitorio, la Presidente del Consiglio ha riferito in Aula sulla situazione politica successiva al fallimento del referendum giudiziario. Nel suo discorso, Giorgia Meloni ha rivendicato una linea di rigore, prendendo le distanze da promesse che definisce illusorie, come quelle di garantire entrate finanziarie senza occupazione o di finanziare il restauro di abitazioni di lusso tramite i fondi pubblici. Ha chiarito che chi punta a ottenere voti facili attraverso sussidi e vantaggi settoriali non troverà in lei un interlocutore.

Scontro tra Conte e Meloni

Durante l'informativa, la Premier ha puntato il dito contro le forze di minoranza, con un affondo particolare verso il Movimento 5 Stelle. Ha paragonato l'operato dei passati governi all'atteggiamento di chi offre consumazioni senza saldare il debito, lasciando l'onere finanziario alle generazioni future. Ha ribadito che il suo esecutivo intende perseguire esclusivamente una strada di affidabilità istituzionale, scatenando le vivaci rimostranze dei parlamentari del fronte progressista.

La replica di Giuseppe Conte non si è fatta attendere. Il leader pentastellato ha accusato la Premier di vivere in una dimensione immaginaria, sostenendo che il segnale arrivato dalle urne non sia stato recepito dal Governo.

Conte ha evidenziato come, dopo quasi quattro anni di mandato, la maggioranza continui a parlare al futuro senza aver concretizzato alcun cambiamento strutturale, definendo la carriera politica di Meloni ormai giunta a un punto di declino. Ha inoltre sottolineato il paradosso di un esecutivo che vanta grandi successi mentre il Paese versa in condizioni critiche, criticando aspramente l'abbandono delle fasce più deboli della popolazione.

'La manderemo a casa'

Il momento di massimo scontro si è raggiunto sul tema degli equilibri mondial e la politica estera. Conte ha duramente contestato l'atteggiamento della Premier nei confronti degli Stati Uniti, sostenendo che giustificare azioni belliche all'estero o mantenere intatte le forniture belliche in contesti di massacro civile significhi diventarne complici.

Secondo l'ex Premier, l'attuale sottomissione alle strategie di Trump starebbe minando le basi della legalità globale.

Infine, Conte ha rinfacciato a Meloni di mancare di onestà intellettuale, ricordando di non aver mai utilizzato toni offensivi contro di lei durante l'emergenza sanitaria, a differenza di quanto fatto dalla destra. Il leader del M5S ha concluso il suo intervento dichiarando la piena preparazione dell'alternativa progressista per portare il Paese a nuove elezioni e porre fine all'attuale legislatura.

"La smetta poi con tutta questa retorica, con queste menzogne: gli italiani le hanno dato una sveglia, se ne renda conto", ha detto Conte. "Siam pronti per la sfida progressista ma da tempo (...) e la manderemo a casa con gli italiani perché gli italiani non ne posson più delle sue menzogne", ha concluso poi il leader del M5s.