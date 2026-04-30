A differenza del tanto discusso salario minimo, la filosofia del "Salario Giusto" introdotta dal nuovo decreto si muove su un binario diverso: niente cifre fisse uguali per tutti, ma un obbligo di fedeltà ai Contratti Collettivi Nazionali (CCNL) firmati dai sindacati più forti. In sostanza, lo Stato lancia un ultimatum alle aziende: se volete beneficiare di sconti e incentivi pubblici, dovete dire addio ai "contratti pirata" e adeguarvi alle tabelle retributive ufficiali. Una mossa che punta dritta a tutelare il potere d’acquisto, tagliando fuori chi gioca al ribasso sulla pelle dei lavoratori.

Si tratta di un cambio di paradigma non indifferente, che sposta il peso della trattativa sulla qualità dei contratti già esistenti piuttosto che sull'imposizione di una soglia minima stabilita per legge.

Sul piatto ci sono risorse importanti — parliamo di circa un miliardo di euro — che il governo ha deciso di canalizzare su tre fronti specifici. In primis c'è il Bonus Giovani, che garantisce un esonero contributivo fino a 500 euro al mese per un biennio a chi assume under 35. Segue a ruota il Bonus Donne, pensato per le lavoratrici in condizioni di svantaggio o residenti nel Mezzogiorno (qui lo sconto sale a 650 euro). Infine, una spinta extra è riservata alla ZES del Sud, con incentivi potenziati per le imprese che scelgono di investire nelle aree economiche speciali, cercando di colmare quel divario produttivo che ancora spacca in due il Paese.

Tuttavia, l'efficacia di questa manovra dipenderà in gran parte dalla capacità dei sindacati di monitorare l'applicazione reale dei contratti. Il rischio, sottolineato da molti esperti del settore, è che la giungla burocratica italiana possa offrire scappatoie a chi vuole intascare il bonus senza però offrire garanzie reali di stabilità a lungo termine. La "certificazione" del salario diventa quindi il vero banco di prova per il Ministero del Lavoro.

Le critiche dell'opposizione

Ma, come spesso accade, non è tutto oro quello che luccica e le critiche non hanno tardato ad arrivare. Le opposizioni, infatti, storcono il naso: il timore è che il decreto sia un enorme regalo alle imprese, fatto di bonus e sgravi, che però non risolve il problema di chi resta fuori dai grandi contratti collettivi e non ha una "soglia minima" di dignità garantita per legge.

C’è poi un’altra grande ombra: quella che cade sui lavoratori "maturi". Chi ha superato i 35 anni rischia di diventare invisibile, schiacciato tra l'assenza di incentivi dedicati e un mercato che sembra premiare solo la carta d’identità più giovane, lasciando migliaia di professionisti in una sorta di limbo occupazionale senza paracadute.