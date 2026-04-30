Il caso della Global Sumud Flotilla è giunto all'attenzione dell'Aula della Camera dei Deputati nella seduta del 30 aprile 2026. Le opposizioni hanno richiesto unitariamente un'informativa urgente alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e ai ministri competenti, Guido Crosetto e Antonio Tajani, in merito all'intercettazione della Flotilla. L'episodio, avvenuto in acque internazionali vicino alla Grecia, a migliaia di chilometri da Gaza, è stato definito dalle opposizioni come un "atto ostile di pirateria internazionale".

Richieste di Chiarimenti e Preoccupazione per i Cittadini Italiani

La vicenda ha sollevato forte preoccupazione, in particolare per la sorte dei cittadini italiani a bordo. Il deputato Marco Grimaldi (Avs) ha denunciato la presenza di "tantissimi cittadini sequestrati, più di 50 italiani di cui non abbiamo notizia", chiedendo al governo quali azioni intenda intraprendere per "fermare le relazioni istituzionali con Israele e per richiamare il nostro ambasciatore".

Anche Arturo Scotto, deputato del Partito Democratico, ha parlato di "un'azione di pirateria da parte di Israele", rivolgendo al governo italiano una serie di interrogativi cruciali: "Il governo italiano condanna o no questa azione? Tutela o no i 55 cittadini italiani a bordo?

Per quale motivo non è stata inviata una fregata militare a scortare quelle navi?". Scotto ha inoltre sottolineato l'importanza della libertà di navigazione nel Mediterraneo, affermando che "il Mar Mediterraneo è casa di tutti e tutti hanno la possibilità di navigarci", e ha aggiunto che "qui sta naufragando la dignità dell'Europa", chiedendo il rilascio degli attivisti e la sospensione dell'accordo di cooperazione con Israele.

La Posizione delle Opposizioni e la Missione della Flotilla

La deputata Stefania Ascari del Movimento 5 Stelle ha descritto l'accaduto come "una cosa aberrante", sostenendo che "dei cittadini di una missione umanitaria sono stati attaccati dal governo terrorista israeliano".

Ascari ha interrogato il governo sulla necessità di ulteriori eventi "affinché questo governo criminale venga fermato?", definendo l'episodio come "un atto di guerra nei nostri confronti".

La Global Sumud Flotilla, composta da 22 navi, aveva l'obiettivo di portare aiuti umanitari e sensibilizzare la comunità internazionale sulla grave situazione a Gaza. L'intercettazione è avvenuta in acque internazionali, a una distanza considerevole dalla Striscia di Gaza, e ha coinvolto numerosi attivisti di diverse nazionalità, tra cui i 55 cittadini italiani di cui non si avevano notizie al momento della richiesta di informativa parlamentare. La missione si configura come un'iniziativa internazionale volta a rompere il blocco navale intorno alla Striscia di Gaza, fornendo assistenza e richiamando l'attenzione sulle condizioni umanitarie della popolazione locale. Le navi trasportavano attivisti, operatori umanitari e materiali di supporto, con l'intento di raggiungere la zona costiera palestinese.