Giovanni Nappi nuovo candidato a sindaco di Casalnuovo di Napoli con un profilo inedito. Dopo anni di lavoro concreto nel sociale, nella cultura e nella comunità, ha deciso di costruire il suo progetto politico. Lo definiscono in città il primo "candidato sindaco sociale", che basa la propria candidatura su un impegno civico già realizzato.

La politica di Nappi vede appunto meno promesse elettorali e più attività sul territorio. Sono infatti tante le iniziative sociali, educative e culturali rivolte a tutte le fasce d'età.

Le iniziative di Giovanni Nappi, candidato a sindaco di Casalnuovo

In tanti ricordano il Carnevale e la festa dei Tulipani, che hanno coinvolto la comunità in una grande festa. Ma anche Zuccando e il Natale, create per fornire maggiore aggregazione.

Uno dei progetti più originali è Cioccaut, pensato per togliere le persone dall'isolamento sociale e il Parco delle Chiocciole. Ancora strumenti di crescita culturale come la Biblioteca Sociale e il Premio Letterale, oltre al Primo Maggio inteso come momento di riflessione collettiva.

In città si percepisce sfiducia nei confronti della politica locale. La richiesta di nuovi rappresentati è forte e porta Nappi a presentarsi come un'alternativa. Da qui, infatti, la definizione di "candidato sindaco sociale", desideroso di mettersi a disposizione dei cittadini per nuove iniziative.

Chi è il nuovo candidato sindaco di Casalnuovo

Giovanni Nappi ha 51 anni e viene da Casalnuovo di Napoli, è sposato e ha due figlie. Laureato in Scienze Economiche, è un consulente del lavoro ed esperto del Terzo Settore, nominato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Elvira Calderone.

Ha ricevuto già incarichi nella Città Metropolitana di Napoli per attività di supporto su fondi e finanziamenti. Si è distinto per la promozione di iniziative sociali e culturali aperte alla cittadinanza, soprattutto nel periodo di segretario generale del sindacato SLI e nella copertura di incarichi pubblici. Come per esempio da vicepresidente ADISU e Presidente del Consiglio Comunale di Casalnuovo.