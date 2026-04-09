La tregua "concessa" dal presidente americano Donald Trump, dopo le minacce della scorsa settimana, non è mai davvero iniziata e Teheran sembra aver assunto un nuovo punto di forza.

Le truppe americane rimarranno schierate in prossimità dell'Iran finché un vero accordo non verrà raggiunto, scrive Trump sul suo social Truth. Alla dichiarazione seguono nuove minacce di scontri a fuoco di portata mai vista prima, escludendo, questa volta, l'arma nucleare.

Guerra in Iran: Hormuz completamente chiuso

Questa guerra è cominciata con lo stretto di Hormuz aperto, accessibile e regolato dal diritto internazionale.

Adesso rischia di concludersi con uno stretto nazionalizzato e in mano all'Iran. Fatto che altera i già fragili equilibri di potere nella regione.

Questi ultimi sviluppi seguono la violazione della tregua da parte di Israele, che, sfidando l'accordo, ha devastato il Libano lanciando l'operazione 'oscurità eterna' contro Hezbollah. La risposta di questi ultimi non si è fatta attendere e i loro missili hanno raggiunto il nord di Israele. Il risultato: l'Iran ha chiuso nuovamente lo stretto di Hormuz costringendo le petroliere a fare marcia indietro.

L'Iran incalza e chiede che il Libano rientri negli accordi per la tregua

In un'intervista alla BBC, il viceministro degli Esteri iraniano, Saeed Khatibzadeh, ha dichiarato che gli attacchi israeliani contro il Libano rappresentano una grave violazione del cessate il fuoco stipulato tra l'Iran e gli Stati Uniti.

Trump non può accettare che il proprio alleato "dia inizio a un massacro", incalza Khatibzadeh, facendo esplicito riferimento al Libano. Per l'Iran il paese era incluso tra le aree accettate per la tregua. Aspetto smentito da Trump che ha minimizzato l'accaduto.

È ormai sempre più evidente che la guerra in Iran e quella di Gaza siano battaglie di uno stesso conflitto e questo complica gli equilibri di politica estera mondiale.

L'ONU riferisce che gli attacchi israeliani sono una minaccia per la pace

Il portavoce del segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, esprime preoccupazione per gli attacchi israeliani contro il Libano, che hanno provocato oltre 250 vittime. Li definisce un pericolo per il cessate il fuoco di due settimane concordato dagli Stati Uniti e dall'Iran, nonché per gli sforzi volti a una pace duratura e stabile nella regione.

Convoglio Unifil colpito dai raid israeliani in Libano

Un convoglio di mezzi italiani della missione Unifil in Libano è stato toccato dai colpi di avvertimento israeliani: un mezzo Lince danneggiato, ma per fortuna nessun ferito. Ferma la condanna dell'Italia con il Ministro degli Esteri Antonio Tajani che convoca l'ambasciatore israeliano per chiedere chiarimenti.