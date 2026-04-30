Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha dichiarato che, secondo l'interpretazione attuale dell'amministrazione, la fase di cessate il fuoco in atto tra Stati Uniti e Iran implica la sospensione o l'interruzione del computo dei 60 giorni previsti dalla legge per la richiesta di autorizzazione al Congresso. La sua affermazione giunge in risposta a interrogativi sulla necessità di ottenere il via libera parlamentare per eventuali operazioni militari contro l'Iran, con il capo del Pentagono che ha sottolineato come la tregua in corso influenzi direttamente il rispetto della normativa vigente.

La War Powers Resolution e la scadenza imminente

La questione ruota attorno alla War Powers Resolution del 1973, una legge statunitense che impone al presidente di ottenere l'autorizzazione del Congresso entro 60 giorni dall'inizio di un'azione militare, salvo proroghe specifiche o l'impossibilità del Congresso di riunirsi. Il termine di 60 giorni per un'eventuale azione militare contro l'Iran è fissato per il primo maggio. Hegseth ha ribadito: “Siamo in una fase di cessate il fuoco e, secondo la nostra interpretazione, questo implica che il computo dei 60 giorni venga sospeso o interrotto”.

Il dibattito in Senato e le obiezioni legali

Durante un'audizione di fronte alla Commissione Forze Armate del Senato, Hegseth ha chiarito che la tregua, entrata in vigore l'8 aprile, esime l'esecutivo dalla necessità di un'autorizzazione congressuale in questa fase, nonostante il blocco navale statunitense sia ancora operativo.

Questa interpretazione ha incontrato una ferma opposizione. Il senatore democratico Tim Kaine ha espresso forti dubbi sulla validità legale di tale lettura, affermando categoricamente: “Non credo che lo statuto lo permetterebbe”. Kaine ha inoltre evidenziato che la scadenza del periodo di 60 giorni solleva “una questione legale davvero importante per l'amministrazione”.

Le implicazioni della controversia

Il dibattito in corso verte sulla corretta applicazione della War Powers Resolution in un contesto di cessate il fuoco. Mentre l'amministrazione sostiene che la tregua giustifichi la sospensione del termine, alcuni membri del Congresso, come il senatore Kaine, richiedono chiarimenti giuridici e una rigorosa aderenza alla legge.

Questa divergenza di vedute evidenzia una potenziale frizione tra il potere esecutivo e quello legislativo riguardo alla conduzione delle operazioni militari e all'interpretazione delle prerogative presidenziali in materia di guerra.