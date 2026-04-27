L'Iran ha presentato agli Stati Uniti una nuova proposta diplomatica per raggiungere un accordo cruciale sulla riapertura dello Stretto di Hormuz e porre fine al conflitto regionale. L'iniziativa, veicolata tramite mediatori pakistani, prevede il rinvio dei negoziati sul programma nucleare iraniano a una fase successiva, con l'obiettivo di sbloccare l'attuale situazione di stallo tra Washington e Teheran.

Il piano iraniano si concentra prioritariamente sulla risoluzione della crisi relativa allo Stretto di Hormuz, un passaggio marittimo di vitale importanza per il commercio energetico globale, e sulla cessazione delle ostilità.

La questione nucleare, che ha generato profonde divisioni all'interno della leadership iraniana riguardo alle possibili concessioni, verrebbe così temporaneamente accantonata. Questa strategia mira a facilitare un'intesa più rapida su un punto di crisi immediato, posticipando il complesso dossier nucleare.

La strategia iraniana per sbloccare la crisi

La proposta giunge in un momento di acuta tensione, con i negoziati tra Stati Uniti e Iran che hanno registrato un ulteriore peggioramento nel corso dell'ultimo fine settimana. Tale aggravamento è seguito al mancato progresso durante la recente visita del ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, a Islamabad. Durante gli incontri nella capitale pakistana, il ministro Araghchi ha discusso il piano per bypassare la questione nucleare, che è stato poi trasmesso a Washington tramite i mediatori.

La risposta di Washington e il ruolo pakistano

Gli Stati Uniti, per voce di un portavoce della Casa Bianca, hanno sottolineato la natura sensibile delle discussioni diplomatiche, affermando che non negozieranno attraverso la stampa. È stato ribadito che gli Stati Uniti mantengono il controllo della situazione e che qualsiasi accordo sarà finalizzato a tutelare gli interessi del popolo americano, escludendo categoricamente la possibilità che l'Iran possa sviluppare un'arma nucleare.

Si prevede che il presidente Trump terrà una riunione con il suo team di sicurezza nazionale e politica estera per esaminare gli sviluppi in Iran. In questo contesto, il ruolo del Pakistan si conferma essenziale come mediatore, facilitando la trasmissione della proposta e mantenendo aperti i canali di comunicazione tra le parti coinvolte.