Il Parlamento iraniano sta esaminando una proposta di legge volta a conferire ufficialmente alle forze armate iraniane l'autorità sulla gestione e la sicurezza dello Stretto di Hormuz. L'iniziativa, annunciata da Ebrahim Azizi, capo della commissione per la sicurezza nazionale del parlamento, mira a rafforzare legalmente una posizione che le forze armate già detengono de facto, esercitando il controllo operativo sulla strategica via navigabile.

La proposta include disposizioni significative. Tra queste, la facoltà per le forze armate di vietare il passaggio a navi considerate "ostili".

Un altro aspetto cruciale riguarda l'economia: il testo stabilisce che tutti i proventi finanziari derivanti dall'utilizzo dello stretto debbano essere versati nella valuta locale, il rial. Questa mossa sottolinea l'intenzione di Teheran di affermare una maggiore sovranità economica e militare su un'arteria vitale per il commercio internazionale di petrolio.

La formalizzazione del ruolo militare e le nuove regole

L'obiettivo primario della proposta di legge è formalizzare il ruolo delle forze armate iraniane come unica autorità responsabile della gestione e della sicurezza dello Stretto di Hormuz. Sebbene il controllo dell'area sia già esercitato, la nuova normativa conferirebbe un mandato esplicito e riconosciuto a livello legale, consolidando la presenza iraniana e la sua capacità di regolamentare il traffico marittimo in un'area di elevata tensione geopolitica.

Le misure previste non si limitano agli aspetti militari. L'obbligo di effettuare i pagamenti in rial per il transito nello stretto rappresenta una chiara volontà di rafforzare la moneta nazionale e di esercitare un controllo più stringente sui flussi finanziari legati a questa infrastruttura marittima di importanza globale.

Stretto di Hormuz: un crocevia strategico mondiale

Lo Stretto di Hormuz, situato tra il Golfo Persico e il Golfo di Oman, è universalmente riconosciuto come uno dei passaggi marittimi più importanti al mondo. Attraverso le sue acque transita una quota significativa del commercio globale di greggio, rendendolo un punto nevralgico per la sicurezza energetica internazionale e per le dinamiche geopolitiche regionali.

Il suo controllo è, da sempre, un elemento chiave nelle strategie di potenza e influenza.

La gestione di questa via navigabile strategica è una priorità costante per le autorità iraniane, che mantengono una presenza militare consolidata nell'area. L'approvazione della proposta di legge rafforzerebbe ulteriormente la posizione dell'Iran come attore centrale e decisivo nella regolamentazione e nella sicurezza di uno dei corridoi marittimi più vitali del pianeta, con implicazioni significative per il panorama internazionale.